Fernando Jáuregui.- "Presidente, ¿sigue confiando en Zapatero?"

MADRID 23 Jul. (OTR/PRESS) -

Desde luego, habría, sobre el papel, que aprovechar toda oportunidad de asistir a una rendición de cuentas ante los medios de nuestros principales responsables políticos. La costumbre, creo por cierto que instaurada por Zapatero, de que el presidente del Gobierno acuda cada final de curso político a encontrarse con los periodistas me parece plausible, y lo sería aún más si esas ruedas de prensa fuesen más abiertas, más transparentes y menos propagandísticas. Y que el líder de la oposición, como ocurrió este miércoles, haga lo propio, pienso que también debe ser una costumbre protegida y preservada. Aunque, claro, salgamos siempre decepcionados de unas y otras convocatorias.

Muchas veces he acudido a esas ruedas de prensa presidenciales -sí, con todos los presidentes del Gobierno- y tantas veces las he abandonado defraudado. Y algo similar, aunque las he frecuentado menos, puedo decir de las comparecencias del líder de turno de la oposición. Cuando convocas a las chicas y chicos de la prensa debería ser para contar algo de sustancia, que importe a la gente, no para protagonizar un acto de consignas, propaganda autosatisfecha, ataques al rival y, cómo no, inexactitudes, que son el pórtico de las mentiras.

Siempre he pensado que Feijoo debería modificar su estrategia e incluso su táctica de oposición: denunciar lo evidente, es decir, los goles del gobierno a una democracia pura, ya no basta. La gente quiere alternativas. Y siempre he pensado, también, que las ruedas de prensa de Pedro Sánchez no solo no sirven de nada, sino que son casi un insulto para los profesionales de la información que 'llenan' la sala como, en general, mudos oyentes de lo que se dice y frustrados preguntantes: ya se sabe que no todos preguntan, porque no se les da la palabra. Lo que, contra lo que acusan algunos, no significa que los que tienen la suerte de poder lanzar su pregunta no hagan la que es más interesante. Sí las hacen. Otra cosa es que se las respondan.

A mí me gustaría poder dirigirle a Sánchez, el próximo día 28, que es cuando comparece en esa rueda de prensa de final de curso político, una pregunta que estoy seguro de que mis compañeros, los que puedan, le dirigirán: "¿sigue apoyando sin resquicios a Zapatero, presidente?".¿Le sigue apoyando tras la declaración de 'Julito' Martínez, tras las primeras conclusiones del juez Calama, tras los revolcones sufridos con aquellos apoyos iniciales a Abalos y Santos Cerdán? Sánchez es un provocador que ama el equilibrio sobre la cuerda floja, y doy por casi cierto que insistirá en su apoyo a su antecesor socialista en la presidencia del Gobierno (y asesor, y tantas cosas), aunque se trata de un respaldo inconcebible y que puede costar caro al inquilino de La Moncloa.

Lo siento, pero, contra lo que decía al inicio de este comentario, no acudiré al balance presidencial en esta ocasión. Me cansa levantar el dedo pidiendo la palabra y que ni siquiera te miren para dártela. Es el sino de muchos ciudadanos 'freelance' de este país, y lo digo pensando en, por ejemplo, el último pleno de mi Ayuntamiento, gerenciado, por cierto, por el Partido Popular: allí, los vecinos no hablan. Y es que aquí, en este país nuestro, la ciudadanía no tiene la palabra, ni siquiera en aquellos actos en los que, por derecho propio y por prescripción democrática, debería tenerla. ¿Cómo interesarse, con estas premisas, en comparecencias que se han convertido en un puro trampantojo?