Fernando Jáuregui.- ¿Puede el PSOE correr la suerte de los socialismos francés, italiano y portugués?

NADRID 21 May. (OTR/PRESS) -

A lo largo de mi carrera profesional he tenido ocasión de tratar a varios dirigentes socialistas: franceses, italianos, griegos (entrevisté a Papandreu en su época de apogeo) y, naturalmente, alemanes y portugueses, a estos últimos desde que Mario Soares regresó del exilio en 1974. La caída estrepitosa del socialismo europeo (y americano) ha de provocar la meditación de los españoles, que son, junto con los británicos, los daneses, los malteses y los chipriotas, los únicos socialdemócratas gobernantes en la Vieja Europa. El socialismo es doctrina en retroceso, lo que no me parece buena noticia, porque la política europea, y la española, claro, necesita de contrapesos.

La debacle del Partido Socialista Portugués este domingo ha sido mucho mayor incluso que la del SPD alemán y tan grande como las de los partidos socialistas francés e italiano. Todos los citados han cometido diversos errores -los alemanes, menos- y, en algunos casos, la sombra de la corrupción ha planeado sobre sus dirigentes o militantes más relevantes. Y, desde luego, no han sido solamente casos de corrupción, sino, sobre todo, el alejamiento de las bases y de los ciudadanos de a pie lo que estuvo en el origen de los respectivos declives.

Llevo muchos años siguiendo la actualidad informativa de los partidos españoles en general y, hasta no hace mucho, del PSOE en particular --ahora prima el hermetismo--. Temo que aprecio en la deriva más reciente del partido fundado por Pablo Iglesias Posse hace ciento cuarenta y seis años bastantes de los síntomas que provocaron el derrumbe de partidos tan históricos como los de Mitterrand, Bettino Craxi, Papandreu o Soares. O, ya digo que en menor escala, el de Willy Brandt. Hoy, el PSOE nada tiene que ver con el 'reconstruído' por Felipe González, motejado de 'traidor al socialismo' por algunos de los más incondicionales seguidores de Pedro Sánchez: fallan el contacto con la base, la renovación ideológica y la conducta ejemplar de algunos dirigentes, y aquí tengo que subrayar la certeza de muchos compañeros míos que detectan una gran preocupación ante lo que pueda revelarse de responsables como el 'número tres', Santos Cerdán.

Reconozco que ignoro qué informes pueda tener la UCO sobre Cerdán, por lo que defenderé hasta tener mayores certezas la presunción de inocencia del hombre que, con el fiscal general del Estado y con el exministro Abalos, es hoy el más acosado de España. Pero no entiendo, sinceramente, el hermético silencio en el que se refugia tanto el personaje como el partido en sí, víctima de una desastrosa estrategia de comunicación. Me parece que el hecho de que no surjan demasiadas voces críticas en el mundo socialista -entrevisté este martes a Juan Lobato y me parece que es una de ellas y que algunos le proponen como futura alternativa- no significa que no las esté habiendo con sordina y en el ámbito privado.

No me parece justo llamar simplemente 'sanchismo' al actual socialismo español; pero sí creo que esta deriva acabará costándole muy cara al partido con mayor solera de España, que ha prestado buenos servicios al país y que debería ser capaz de seguir prestándoselos, en el Gobierno o en la oposición. El PSOE debería ser necesario; tal como está, empieza a ser prescindible. Hoy vive una situación ficticia de predominio político, que me atrevería a vaticinar -con Sánchez los vaticinios son muy complicados- que no durará ya mucho. Solo los errores que ha cometido el PP en su táctica y su estrategia han permitido que la situación llegue hasta acá. ¿Quosque tándem?