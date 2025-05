Fernando Jáuregui.- Sánchez, en el corredor de la muerte (dicen)

MADRID 26 May. (OTR/PRESS) -

Dicen algunos notables comentaristas, como José Antonio Zarzalejos, que el Gobierno de Pedro Sánchez se la juega esta semana, concretamente este martes, en dos cuestiones: qué hacer con la OPA del Banco de Bilbao al Sabadell, que es asunto que levanta ronchas en Cataluña, y convencer a las capitales europeas de que acepten el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en la Unión Europea, una vieja promesa hecha a Carles Puigdemont a cambio de su apoyo. Yo diría que hay más cuestiones en las que el Ejecutivo del PSOE (y de Sumar, aunque...) se juega seguir o salir del corredor de la muerte, como sentenciaba este domingo La Vanguardia: la amnistía, por ejemplo. O Santos Cerdán. O el fiscal general del Estado. O...

Son muchas cosas; demasiadas quizá, incluso para el rey de la resiliencia, Pedro Sánchez, cuya última campaña de imagen se centra en el apoyo sin fisuras a la martirizada Gaza. Ahora, que un periódico influyente, apoyándose en una encuesta dominical en la que se consolida la mayoría absoluta para el PP y Vox, diga que el Gobierno de Sánchez está en el corredor de la muerte, resulta bastante sintomático, sobre todo cuando no se trata de un medio especialmente inclinado hacia la oposición al PSOE.

Lo que ocurre es que, incluso para los bastante partidarios, resulta muy difícil desconocer los escollos, algunos de ellos plantados por el propio Sánchez con sus 'olvidos' incluso de la legalidad constitucional y sus desdeñosas reacciones ante quienes acusan a su partido de irregularidades, cuando menos. Así, por ejemplo, la resistencia gubernamental a aceptar sin más la OPA sobre el Sabadell, considerada como casi una injuria en los ámbitos nacionalistas catalanes, o su insistencia en hacer que la UE acepte un 'cierto' -no total-uso oficial de las lenguas cooficiales en España, son nuevos factores de peligro para la estabilidad del Gobierno. Un Gobierno, ya se sabe, siempre temeroso de perder el apoyo de algunos de sus socios en el Parlamento.

Pero más importante que eso parece el desapego social, la indiferencia casi absoluta con la que la ciudadanía trata los esfuerzos del Ejecutivo por hacer parecer que efectivamente gobierna. La gente de la calle, lo dicen las encuestas, sigue sin apoyar la amnistía para personas como Puigdemont, de quien no hace falta insistir sobre qué se piensa en España, una parte de Cataluña incluida. Y me parece que esa gente sigue sin entender que esta cuestión, el perdón de los obvios delitos de una persona y de un colectivo, descanse sobre los hombros de la máxima instancia de garantías, un Tribunal Constitucional que sigue permitiendo que desde el Gobierno se conculque la Constitución; por ejemplo, con la convocatoria de las últimas elecciones, o no habiendo presentado los Presupuestos durante dos años consecutivos.

Y luego está, claro, la convocatoria de un congreso anticipado del Partido Popular que debería quizá ser casi de 'refundación' de un partido que incluso sus dirigentes (no digamos ya sus militantes) piensan que podría hacer muchísimo más y mejor para cambiar el signo político de la nación. Del acierto de Feijoo en esta misión dependen, obvio, muchas cosas. La propia supervivencia de Feijoo -que no, no está en el corredor de la muerte, pero...-- entre ellas.

¿Podemos, así, concluir que el Gobierno de Pedro Sánchez está en el corredor de la muerte? Yo diría que no. Ciertamente, está, en un sentido figurado, en manos de los recursos a sus abogados (Puigdemont encabeza el bufete), de las triquiñuelas procesales, del apoyo de algunos amigotes, de las dádivas a otros reclusos para garantizarse un mejor trato. Pero Sánchez y 'su' partido, que sí, que bajan en las encuestas, tienen aún un suelo de siete millones de votos, que se dice pronto. Y tiene voz en Europa, aunque esté cada día más debilitada y parezca difícil que 'cuele' lo del catalán o un euro-veredicto favorable a la amnistía.

Y Sánchez se tiene a sí mismo, mago de las situaciones difíciles, que ahora ha encontrado en Gaza un objetivo nacional e internacional: resulta muy complicado no apoyar la condena a quienes mantienen la situación de esos niños hambrientos, a esos hombres y mujeres muriendo en las peores condiciones.

Y luego está, claro, el hecho de que hay presos que llegan a vivir décadas en el corredor de la muerte y hasta publican 'best sellers' millonarios exculpándose y culpando a fachosferas variadas de sus desgracias.