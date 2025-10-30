Fernando Jáuregui.- Sánchez 'no se la juega', piensan ellos, en el Senado

MADRID 30 Oct. (OTR/PRESS) -

Las cosas de la política española son imprevisibles, como se sabe. Pero la comparecencia del presidente Pedro Sánchez este jueves ante la llamada 'comisión Koldo' en el Senado no va a deparar, sospecho, más sorpresas que las que el propio Sánchez y su ejército de asesores, que aconsejan, dicen, 'transparencia en las cuentas del PSOE', quieran ofrecernos.

Yo diría, tras intentar saber algo concreto hablando con unos y otros, que el inquilino de La Moncloa no está demasiado intranquilo ante las preguntas que puedan hacer los grupos parlamentarios en la Cámara Alta: sostendrá que a los corruptos 'se les echa', que la financiación del partido nada tiene de irregular y que los 'casos' relacionados con su mujer y su hermano nada tienen que ver con los de los ex secretarios de Organización del partido y menos aún tienen que ver con una causa penal. Y se marchará, ya lo verán, asegurando que nada ha podido contra él un Partido Popular 'empeñado solamente en desgastarle'.

El hecho de que Pedro Sánchez sea el primer presidente del Gobierno de España que haya de comparecer históricamente ante una comisión parlamentaria de investigación por corrupción puede ser inédito y anómalo, pero son muchas ya las cuestiones inéditas y anómalas, por decir lo menos, en la política española. Y nos vamos acostumbrando a normalizar lo anormal. Sánchez está logrando, hasta ahora, sobrevivir políticamente a los titulares casi diarios de periódicos en los que se habla de manejos económicos cuando menos sorprendentes en el PSOE, de pagos en metálico, de cuentas no justificadas y, en definitiva, de un trasiego de dineros que seguramente él explicará aludiendo a las responsabilidades de los ex secretarios de Organización y del 'asesor' Koldo, pero desvinculándose por completo de tales movimientos.

Otra cosa es que lo que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE cuente en la comisión senatorial sea verosímil. Pero tengo para mí que no le resultará muy difícil vencer dialécticamente a los senadores que le interroguen, que por cierto aún, cuando esto escribo, no sabíamos muy bien quién sería en el caso de los 'populares'. Aunque, desde luego, asunto muy diferente será que Sánchez convenza a la opinión pública y publicada de la exactitud y veracidad de lo que en la Cámara Alta diga.

Porque resulta muy complicado pensar que él, un hombre capaz de ejercer un extraordinario control, ayudado por sus muchos colaboradores, sobre lo que ocurre en su entorno, no se hubiese enterado de los manejos de los sucesivos 'números tres' del PSOE. Como a mí me resulta duro de digerir que tampoco la 'número dos', es decir, la vicepresidenta Montero, vicesecretaria general del partido, supiese nada de nada de todo este ir y venir de sobres, de asesores 'fake' y de maniobras orquestales en la oscuridad que durante cerca de siete años caracterizó, como vamos viendo cada día en las portadas, la vida oculta del partido.

Claro, la 'comisión Koldo' tiene sus limitaciones y la capacidad dialéctica y parlamentaria de Sus Señorías, enfrentadas a la marrullería que Sánchez exhibe en sus comparecencias en las Cortes, también. Supongo que la presidencia de la Comisión será más permisiva en el interrogatorio que lo que viene siendo habitual en la Cámara Baja, claro. Pero yo diría que en este lance Sánchez se dejará algunas nuevas plumas de credibilidad, sí, pero no se la juega en sentido estricto. El sabe muy bien cómo se manejan esos naipes, un 'affaire' algo tramposo, que consiste en no responder a lo que se pregunta y atacar al mismo tiempo en los puntos flacos, que siempre existen, claro, del preguntante. Creo que vamos a ver un espectáculo político-circense que nos va a esclarecer muy poco, pero que, eso sí, va a ennegrecer aún más el horizonte político del país.