Fernando Jáuregui.- Y, a todo esto, Feijóo ¿qué?

Habrá quien diga que, si uno muestra su extrañeza ante la ausencia clamorosa de Núñez Feijóo reaccionando ante la vergüenza que fue la sesión de la comisión sobre la corrupción en el Senado, lo que está en el fondo es elogiando, por exclusión, el papel jugado por el presidente Sánchez. Nada de eso: el presidente estuvo a tono con el horrible espectáculo al que él, descendiendo varios peldaños del atril de dignidad que debería tener por el cargo, denominó, entre otras cosas, "circo". Lo que ocurre es que el país anda buscando alternativas a tanta ramplonería y no acaba de encontrarlas: que, el día del esperpento, la voz de la oposición fuese mucho más Aznar, que presentaba libro, que Feijóo, que asistía como silente espectador a la presentación, resulta, me temo, sintomático. Oportunidad perdida por el presidente del PP para conectar con el pasmo ciudadano ante lo que se vio y escuchó.

Siempre he calificado la talla del estadista por, entre otras cosas, su capacidad de 'hacer' titulares de prensa. Aznar los hizo, remontando vuelo este jueves. En cambio, Feijóo fue recordado por su admonición previa en el sentido de que, dijese verdad o mentira en el Senado, Sánchez acabará en el juzgado. Precipitación dictada, mala consejera, por la inquina personal. Sánchez puede ir diciendo por ahí, sin verdad, que salió triunfante del espectáculo de pre-Halloween montado en la Cámara Alta. Creo que a Sánchez la representación le salió mal, gafas incluidas, pero a Feijóo, desaparecido de la escena, pero culpable del desdichado portavoz faltón que eligió, le salió peor. A los españoles la broma, que eso está siendo la política española, incluido entre los 'gags' el 'no' de Puigdemont al Gobierno central, les está saliendo peor aún.

Así que, con el precedente del acto de los 'no me consta', este noviembre va a ser, por muchas razones, tremendo. Incluso con promesas de más circo en la otra Cámara legislativa, el Congreso, en un teatrillo que están montando para 'conmemorar', o lo que sea, la muerte de Franco. Que, por cierto, estos días renace, también de la mano de quien le sucedió en la Jefatura del Estado, y que se ha lanzado a escribir un libro que nunca debió escribir, pero así están las cosas; vender ejemplares se ha convertido, por lo visto, en lo esencial.

Sí, echo de menos un análisis descarnado, demorado, desprejuiciado, de Feijóo sobre todo lo que está ocurriendo en este país nuestro, que es mucho más aún en los sótanos que en la superficie. Y Feijóo debería saberlo. Y denunciarlo, contando con colaboradores esperemos que mejores que el que se lució en el esperpento. Creo que Feijóo sería -¿será?- un mejor primer ministro que jefe de la oposición, pero primero tendrá, claro, que llegar hasta La Moncloa, donde Sánchez, chulesco, mostrándole su desprecio, de momento ni le recibe.