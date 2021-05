Francisco Muro de Iscar.- ¿Hay alguien ahí que nos ayude?

MADRID, 31 May. (OTR/PRESS) -

El Gobierno sigue empeñado en avanzar en los indultos imposibles, irresponsables, ilegales e injustificados --no hay arrepentimiento, sino voluntad expresa, incluso "orgullo", de repetir los delitos y no hay garantía alguna de que no seguirán intentando el camino de la independencia-- en lugar de ponerse a trabajar y buscar consensos muy amplios para la recuperación económica y el empleo sensato y controlado de los Fondos europeos. Una recuperación que solo será posible si conseguimos una inmunización masiva y rápida y una reducción importante de las restricciones Y, mientras tanto, las encuestas, todavía muy lejos de las elecciones --a lo mejor no tanto--, sitúan por primera vez en mucho tiempo al PP al frente, siete puntos por encima de sus resultados de 2019, con un PSOE en caída libre, Vox subiendo, Podemos bajando y Ciudadanos casi enterrado.

Muchos siguen empeñados en oponer la "responsabilidad del Gobierno" a la "irresponsabilidad de la oposición" --no apoya ciegamente la actuación del Gobierno ante la agresión marroquí en Ceuta, no quiere resolver la renovación del Consejo del Poder Judicial-- y a la también "irresponsable política" de la presidenta madrileña que le ha dado una victoria incontestable en las urnas. Y siguen haciendo caricatura de su apuesta por la libertad, presentando Madrid como ese lugar donde la gente quiere la libertad para irse de cañas, montar farra todas las noches y bajar los impuestos a los ricos. Hay quien dice, desde las bancadas socialistas, que "a la izquierda le han arrebatado el concepto de libertad utilizando los bares" (¡). Es una manera extrema de ignorar la realidad y de tratar de engañar a los ciudadanos, aunque lo que hacen es engañarse a sí mismos.

Desde hace tiempo, el socialismo, encerrado en la arrogancia de ignorar los errores y las críticas, está fuera de la realidad, desconectado de los problemas reales de los ciudadanos y de sus ciudades, sus pueblos y sus barrios. (Por eso Díaz Ayuso ha ganado en todos los barrios de Madrid, menos dos, incluida la Vallecas "podemita" o en el "cinturón rojo") y por eso, las encuestas están cambiando el mapa actual.

Los ciudadanos rechazan el desgobierno, los vaivenes y la desinformación del Ejecutivo en torno a las vacunas; el arbitrismo en muchas de las restricciones que se han tomado sin justificación; el abandono de las comunidades autónomas en manos de los Tribunales Superiores de Justicia ante la incapacidad del Gobierno de elaborar una norma consensuada para toda España; el fracaso de medidas "estrella" como el Ingreso Mínimo Vital, que no ha llegado ni a la mitad de los que están en situaciones de extrema necesidad; la falta de ayudas a autónomos y empresas al mismo tiempo que crecía el asalto a las empresas públicas por políticos socialistas sin otro mérito que su carné pero con sueldos que van desde 200.000 a 500.000 euros y sin responsabilidad ejecutiva; el papel jugado por "el presidente en la sombra", Iván Redondo, "dispuesto a tirarse a un barranco por Sánchez"; el decir que no ha habido "devoluciones en caliente" sino "rechazos en fronteras" (Marlaska) o que Brahim Ghali no ha entrado en España con "una identidad falsa sino con una identidad diferente" (María Jesús Montero); la insólita apelación presidencial a "la concordia" frente a "la venganza y la revancha", al tiempo que la presidenta del Parlamento catalán insultaba al Rey y despreciaba al Ejército; el "prietas las filas" de casi todos los barones y altos cargos socialistas ante el escándalo de los indultos; el intento confesado del ministro de Justicia de "buscar un texto muy medido para evitar que lo tumbe el Supremo"; el crecimiento imparable del déficit público que va a hipotecar a todas las generaciones futuras... y mucho más. Es evidente que los que nos gobiernan no entienden que la sociedad no comprende ni comparte estas decisiones y que los ciudadanos quieren respuestas a sus problemas reales: ¿Hay alguien ahí que nos ayude?, se preguntan. Quien ofrezca respuestas efectivas, se llevará el gato al agua.