Francisco Muro de Íscar.- Señor presidente

MADRID, 20 May. (OTR/PRESS) -

Posiblemente en Ceuta es la primera vez que ha estado usted en el momento oportuno en el sitio adecuado, señor presidente. Ante la avalancha de marroquíes, muchos de ellos niños, ante el nuevo chantaje oportunista del Reino alauita, ante otra marcha como la marcha verde de 1975, el presidente llegó, vio, hizo una pequeña escala también en Melilla y se marchó. Conozco a alguien más que "sobrevuela" los sitios y los problemas, pero que no "está" y no resuelve ninguno.

Estuvo usted, señor presidente, pero ni usted ni los responsables de las distintas carteras de su Gobierno están a lo que deben, se enteran de lo que pasa y cuando pasa no saben cómo actuar. En Exteriores y en Interior, dos carteras básicas en cualquier Gobierno, tenemos dos de los problemas, pero no solo allí.

España carece hoy de política exterior. En Europa hemos descendido a segunda división, desconfían de nuestro Gobierno, dudan de que podamos aprovechar los Fondos Europeos de Reconstrucción, temen que esté en peligro la independencia judicial y no quieren que haya una reforma laboral que haga más difícil la creación de empleo. En Iberoamérica ni estamos ni se nos espera. Con Estados Unidos - de aquellos polvos de Zapatero sentado cuando desfilaba la bandera americana vienen estos lodos de que Biden no se moleste en hablar con usted- ni le hablo.

Este Gobierno no ha hecho nada cuando se ha enterado de Reino Unido ha vetado a España como destino turístico seguro. Y con Marruecos, un aliado estratégico en inmigración y lucha contra el yihadismo, ya se lo han dicho todo: rechazo al tradicional viaje de cortesía al iniciar su mandato, traer a un hospital de La Rioja con nombre falso a un líder polisario, perseguido por la justicia en España -con su ok, indudablemente- y sin "informar" a Rabat, permitir que su exvicepresidente incendiara la mecha del Sahara, infravalorar las quejas diplomáticas, y no prever -Ministerio del Interior, servicios de inteligencia que "algo" iba a pasar. Y responder con miles de devoluciones en caliente tras haberlas denostado duramente cuando lo hacía el PP. Preocupan Ceuta y Melilla, pero también Canarias. El chantaje es inaceptable siempre y Marruecos es experto, pero la imagen de impotencia que ha dado España es lamentable. Es un enorme fracaso de Exteriores y una constatación de que el Ministerio del Interior -por esta y por otras muchas actuaciones- también debería cambiar de manos.

Pero no solo eso. Está usted hablando de subidas de impuestos, peajes y proyectos para 2024, cuando es, al menos, dudoso, que en esa fecha siga siendo presidente. Vende planes para 2050, incluido un crecimiento del 1,5 % hasta esa fecha, sin saber qué hacer con los problemas de hoy. En 2050, los jóvenes de hoy, sin empleo, sin futuro, sin acceso a la vivienda, seguirán pagando la deuda que usted está generando aceleradamente.

Gobierna mediante decretos ley, a pesar de que hasta el Tribunal Supremo le dice que es un abuso y una manera de burlar al Parlamento. Ha legislado sobre temas menores en lugar de afrontar los problemas de fondo y cuando los ha afrontado, como la Ley de Educación lo ha hecho sin consenso, sin pacto y sin debate.

Está dispuesto a reabrir la Mesa de diálogo con los independentistas catalanes y a dar los indusltos, a pesar de que su socio de Gobierno, ERC, ha humillado al candidato socialista Salvador Illa, convertido hoy en un jarrón chino en el Parlamento catalán. Ha dejado en manos de los jueces la gobernabilidad de la desescalada de la pandemia, como antes dejó en manos de las autonomías lo que es responsabilidad del Gobierno.

Se ha ido usted a un colegio salesiano para defender la gran obra social y educativa de estos religiosos, como la de tantos otros, pero lo ha hecho usted en Angola, no en Madrid o en Huelva o en Alicante, despreciando a cuantos hacen la misma excelente labor en España. Ha promovido usted la ley de la eutanasia, en lugar de una ley efectiva de cuidados paliativos.

Ha usado el Boletín Oficial del Estado para acusar al PP de desmantelar las libertades.

Mantiene a José Félix Tezanos al frente de un CIS cada vez más desprestigiado, pero abre expedientes de expulsión a socialistas de ley como Redondo o Leguina.

Siento el chantaje de Marruecos y todo lo demás. Lo siento, porque usted es mi presidente, el presidente de todos los españoles. ¿O no?