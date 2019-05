Escaño cero.- ¿Estrategia o convicción?

Publicado 10/05/2019 8:01:54 CET

Algunos dicen que ha cambiado y sin duda ese supuesto cambio se hizo visible durante los debates electorales. Sí, Pablo Iglesias parecía "otro", más maduro y con un discurso más centrado. Ya lo escribí en su día: en mi opinión ganó los dos debates electorales.

En los días posteriores a las elecciones Iglesias también da muestras de haber "cambiado". Ya no se presenta desafiante sino que mide su discurso sobre todo a la hora de plantear un posible acuerdo de gobierno de coalición con el PSOE. Vamos que no parece él, tanto que de ahí que tantos analistas destaquen que el líder de Podemos "ha cambiado".

Yo no lo tengo tan claro. No le conozco, pero sí le tengo por un político inteligente y por tanto seguramente ha aprendido la lección de que para hacer política y sobre todo para "tocar" poder no solo es necesario tener un proyecto sino saber hacerse con el poder. Y para eso el fondo es tan importante como las formas.

Aparentemente ahora hay una buena sintonía entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y... bueno... en mi opinión ambos se necesitan y por tanto hacen de la necesidad virtud. En realidad al PSOE le viene bien ocupar todo el espacio de izquierda y por tanto Podemos le resta espacio, y por otra parte Iglesias y los suyos han querido desde el primer momento lograr que Podemos diera el sorpasso al PSOE. Pero ni el PSOE ha logrado desbancar del todo a Podemos ni mucho menos Podemos lograr el sorpasso, de manera que están condenados a entenderse, al menos por ahora.

La cuestión es que Pablo Iglesias defiende una gobierno de coalición con el PSOE, que es la manera de "introducir" a su formación en los verdaderos entresijos del Poder, mientras que Pedro Sánchez se resiste porque sabe lo que supondría permitir que una organización como Podemos ocupe espacio en la estructura del Estado.

Parece que Sánchez prefiere evitar el gobierno de coalición aunque estaría dispuesto a que algunos dirigentes de Podemos ocupen algunos puestos de responsabilidad pero fuera del Gobierno.

Por lo pronto socialistas y podemitas ya están negociando la composición de las Mesas del Congreso y del Senado, el resto de los pactos tendrá que esperar al 26 de mayo aunque ya se haya abierto un marco de negociación discreta entre ambos partidos.

Mientras tanto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias continuarán escenificando lo bien que se llevan y muchos se seguirán preguntando si el "cambio" del líder de Podemos es fruto de la convicción o de la estrategia.