Escaño cero.- ¿Qué es el feminismo?

MADRID, 6 Mar. (OTR/PRESS) -

Saben, me cuesta comprender cómo es posible que Izquierda Unida haya expulsado de sus filas al Partido Feminista. Claro que hay que preguntarse si hoy en día Izquierda Unida realmente existe o solo sobrevive en Alberto Garzón.

Y me cuesta comprender que el Partido Feminista haya sido anatemizado desde ciertos sectores de la izquierda oficial porque sin el impulso y las batallas de feministas como Lidia Falcón y de tantas mujeres que la acompañaron en el pasado, pero también en el presente, en la lucha por los derechos de las mujeres seguramente hoy no estaríamos donde estamos.

Lidia Falcón ha sido un referente para el feminismo en España y lo que ella entiende y defiende que es feminismo es lo que entienden y defienden millones de mujeres que sin embargo se sienten ajenas a ese "nuevo" feminismo que quieren imponer los guardianes de las esencias de lo políticamente correcto.

¿Cuál es la discrepancia de Lidia Falcón respecto a ese nuevo feminismo? Pues ella lo ha explicado muy bien: "Han desaparecido las categorías de mujer y hombre y si no hay mujeres entonces el movimiento feminista no es necesario". Ya me dirán si no tiene razón....

A Falcón se la han echado encima los guardianes de la nueva ortodoxia porque su partido, el Partido Feminista ha manifestado su objeción a, por ejemplo, que los niños puedan acceder a tratamientos y operaciones para cambiar de sexo. También ha recibido un auténtico chaparrón de improperios por apuntar que el movimiento feminista hoy se está diluyendo a cuenta del "lobby gay" y del lobby "trans". No es que el partido Feminista y Lidia Falcón tengan nada en contra de gays o trans, sino que defienden que la problemática de unos y de otros es distinta. Pero hay más, Lidia Falcón también cuestiona a quienes defienden que hay que legalizar la prostitución o los vientres de alquiler.

A las más jóvenes a lo mejor hay que explicarles quién es Lidia Falcón así que no viene mal recordar que ella y su partido han participado en todas las batallas que han dado lugar a muchos de los logros y cambios legislativos, que en el camino de la igualdad se han conseguido en España en las últimas décadas.

Y Lidia Falcón como otras muchas feministas, en otros lugares del mundo, cuestionan que se quiera acabar con las "categorías de hombre y mujer" como si alguien, o alguienes estuvieran empeñados en que todos formemos parte de un único sexo.

Me parece a mí que muchas de las corrientes del nuevo feminismo deberían de pararse, tomar aire y reflexionar si no se han convertido en compañeras de viaje de otros movimientos con intereses distintos a los de las mujeres. Porque para muchas mujeres el feminismo que defienden algunas nuevas feministas poco tiene que ver con la cuestión de fondo del feminismo que es la lucha por la igualdad y por acabar con la discriminación que hemos sufrido las mujeres a lo largo de los siglos simplemente por ser eso, mujeres.

Que quieren que les diga, me parece una mala noticia que a Lidia Falcón la ninguneen y la manden al ostracismo personas que declaran militar en un "nuevo" feminismo" pero que más parece que tienen vocación de savoronolas queriendo imponer a todas las mujeres como debemos de ser feministas.

Por eso hay muchas mujeres que este 8 de marzo no se sentirán representadas por quienes se han hecho con el santo y seña del feminismo pero que en realidad defienden que no hay categorías de hombre y mujer que es una manera de volver a mandar a las mujeres al rincón de la Historia puesto que al parecer no existimos como tales. Se lo debían de hacer mirar.