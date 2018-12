Escaño cero.- No se lo puede permitir

Publicado 12/12/2018 8:00:13 CET

MADRID, 12 Dic. (OTR/PRESS) -

Pues no, Ciudadanos no se puede permitir formar parte, o impulsar un gobierno en Andalucía, contando con los votos de VOX. Y no se lo puede permitir por la sencilla razón de que si lo hace muchos de sus votantes dejaran de serlo.

Ciudadanos se presenta como un partido de corte liberal y centrista y sin duda hay muchos votantes, lo acabamos de ver en Andalucía, hartos del PSOE y del PP, dispuestos a confiar su voto al partido naranja. Pero el perfil de esos votantes es precisamente "centrista" , de centro-izquierda y de centro-derecha, pero alejados de cualquier extremismo. De manera que si Ciudadanos se dejara querer por VOX, sería como dejarse abrazar por un oso, con perdón para los osos por la comparación.

Es comprensible que Ciudadanos quiera gobernar, también lo es que quiera capitalizar el hartazgo de buena parte de los andaluces respecto al PSOE, pero hay ciertos límites, cierta frontera que no puede, o no debería, permitirse el traspasar.

La única opción que tiene Juan Marín, el líder del partido naranja en Andalucía, es intentar convencer a Susana Díaz de que el PSOE se abstenga en la sesión de investidura del candidato que propongan Ciudadanos y PP.

Hasta ahora el PP no ha demostrado tener ningún remilgo a entenderse con Vox por más que en los últimos días Pablo Casado se ha distanciado de esa posibilidad aunque sin cerrar ninguna puerta. Pero Ciudadanos no es el PP, sino el partido que puede continuar recogiendo a los votantes descontentos tanto de las filas populares como de las filas socialistas y para eso no puede cometer determinados errores.

Por lo que viene transcendiendo el acuerdo entre Ciudadanos y PP es más que probable aunque hasta el momento no ha trascendido quién sería el candidato a presidir la Junta de Andalucía, si el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla o el de Ciudadanos Juan Marín, tampoco, si han pensado en "ofrecer" algo al PSOE si es que este partido accede a abstenerse.

Lo único que se sabe es que quienes mueven los hilos del acuerdo son los secretarios generales del PP y de Ciudadanos, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas y que el resultado de su negociación se dará a conocer en los próximos días.

Pero no será ese el momento más trascendental sino cuando el PSOE de Andalucía despeje su decisión sobre si va a permitir o no gobernar al PP y Ciudadanos. Si, Susana Díaz les niega la abstención, será ese el instante en que sepamos si Ciudadanos se juega su futuro a una sola carta. Veremos.