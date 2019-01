Escaño cero.- La que se nos viene encima

Publicado 11/01/2019 8:00:11 CET

En los últimos meses algunos analistas avisan de una nueva recesión. Por decirlo claramente: se avecina otra crisis de la que aún no sabemos que dimensión y consecuencias va a tener.

No soy experta en asuntos económicos pero procuro leer atentamente los artículos que se vienen publicando al respecto y lo que más me llama la atención es el silencio administrativo ante estas alertas.

No se trata de regodearse en las predicciones de crisis pero sí al menos de preguntarnos el porqué de esta supuesta nueva crisis y sobre todo si hay manera de evitarla.

Como ciudadana de a pie me gustaría que la ministra Nadia Calviño dijera algo al respecto, nos explicara a los ciudadanos si es verdad que hay una recesión en ciernes y qué medidas va a adoptar para paliar sus efectos. También me gustaría que la titular de Hacienda, la señora Montero opinara al respecto.

Lo que no sería perdonable es que el Gobierno Sánchez haga lo que hizo aquél gobierno de Zapatero en el que el ministro Pedro Solbes aseguró a los españoles con gran desparpajo que la economía iba viento en popa y que los que auguraban una recesión eran unos pájaros de mal agüero.

Así cuando llegó la crisis los ciudadanos nos sentimos engañados y sobre todo desasistidos, no solo porque nadie nos había avisado de lo que se nos venía encima sino porque desde el Gobierno Zapatero nos habían engañado.

Podemos recordar la suficiencia de Solbes en un debate electoral frente a Manuel Pizarro, que representaba al PP, en que Pizarro explicó que la economía mundial no iba bien y que la crisis iba alcanzar también a Europa. Solbes con suficiencia y cierta soberbia aseguró que eso no iba a pasar y cantó las excelencias de la economía española convenciendo a los profanos, es decir al común de los ciudadanos, de que no teníamos nada que temer. Aquel debate entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro fue clave para que Zapatero volviera a ganar las elecciones, porque los ciudadanos decidimos quedarnos con el canto de la cigarra que era el que entonaba Solbes.

Ya digo que desde hace algún tiempo los periódicos vienen publicando artículos e informaciones en que se alerta sobre una nueva recesión.

El Gobierno por ahora ignora estas informaciones y la oposición tampoco parece interesada en exigir al Gobierno que explique si efectivamente se nos viene encima una nueva crisis.

En mi opinión esta actitud denota una gran irresponsabilidad por parte de unos y de otros.