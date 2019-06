Escaño cero.- Nostalgia

Publicado 26/06/2019 8:00:20 CET

MADRID, 26 Jun. (OTR/PRESS) -

Con el bipartidismo vivíamos mejor. La frase no es mía, sino que se escucha en conversaciones cotidianas entre personas de toda índole. Y quizá tienen razón.

El fin del bipartidismo hasta ahora solo ha producido confusión y ha añadido problemas a los problemas de por si habituales. Es decir la aparición de Podemos y Ciudadanos y ahora la irrupción de VOX, han emborronado la política española sin aportar, al menos que se pueda apreciar, ninguna ventaja.

Yo estaba entre quienes pensaban que la aparición de nuevos partidos eran un reflejo de la pluralidad de la sociedad española, pero en vista de cómo actúan estos partidos la realidad es que continúa habiendo dos bloques, uno de derechas y otro de izquierdas. Podemos nació de los indignados, si, pero muchos de los indignados eran votantes socialistas que decidieron castigar en las urnas al PSOE. En cuanto a Ciudadanos ha decidido no ocupar el centro sino que su pretensión es ocupar ellos solitos el centro derecha sustituyendo al PP. En cuanto a VOX en definitiva es un apéndice del PP, se han desgajado del PP.

La cuestión de fondo es que desde la aparición de estos partidos la gobernación resulta más difícil porque hay muchos egos en juego y sobre todo ambición de poder.

Podemos quiso acabar con lo que llaman el régimen del 78, y menos mal que no lo ha conseguido y ahora se visten con piel de cordero intentando formar parte de ese régimen que quisieron destruir.

Ciudadanos podía haber sido ese necesario partido bisagra que hiciera posible que el gobierno de España no dependiera de los partidos independentistas, pero ahora pretenden quedarse con el santo y seña de la derecha y han dejado libre el espacio de centro.

La realidad es que la aparición de estos partidos nuevos lejos de dinamizar y hacer más fácil la gobernabilidad lo que vienen haciendo es todo lo contrario.

Así que no me extraña que haya cada vez más gente que siente nostalgia del bipartidismo. Y es que no era esto lo que los ciudadanos esperábamos cuando se abrió el abanico de la política dando lugar a la entrada de nuevos partidos.