Escaño cero.- "A propósito de la verdad"

MADRID, 12 Jun. (OTR/PRESS) -

Dejó dicho Winston Churchil que la primera víctima de la guerra es la verdad pero seguramente la verdad es una víctima propiciatoria no solo durante los conflictos bélicos sino en situaciones extremas y la pandemia del coronavirus es una de esas situaciones.

Entre el Gobierno, que se defiende queriendo imponer "su" verdad sobre porque no actuaron "antes" para afrontar el coronavirus y la oposición que pretende casi que hasta la existencia del maldito virus es culpa del Gobierno, hay una amplia zona de grises donde seguramente se encuentre buena parte de la verdad.

¿Sabía el Gobierno de la malignidad del coronavirus antes del 8 de marzo o curiosamente no fue consciente de esa malignidad hasta el 9 de marzo como aseguran desde las esferas del poder?

Sobre esta pregunta se basa toda la bronca política entre Gobierno y oposición y por lo pronto ha llevado ante los tribunales al Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y puede que en los próximos meses veamos a otros responsables políticos teniendo que declarar también ante los tribunales. Y es que hay familiares de víctimas del coronavirus así como asociaciones ciudadanas y de profesionales sanitarios que creen que la gestión que se ha venido haciendo tanto por parte del Gobierno central como los de las Comunidades Autónomas no ha sido el adecuado.

Es escandaloso lo que ha sucedido en los centros de mayores, y más escandaloso aún ese "triaje" que se ha llevado a cabo en hospitales desbordados en los que se descartaba atender a determinados pacientes. Por tanto el Gobierno central y los de las Comunidades Autónomas nos tienen que dar una explicación a los ciudadanos por la tragedia que han sufrido y padecido los ancianos.

Pero tanto el Gobierno y como la oposición se tiran los trastos a la cabeza intentando encasquetar al otro lo que se ha hecho mal en esta crisis. La oposición acusa al Gobierno de no haber actuado antes del 8 de marzo por motivos ideológicos, es decir para permitir la manifestación feminista. Y el Gobierno acusa a la oposición de antifeminista. Puede que en ambas posiciones haya una parte de verdad.

Es posible que el Gobierno no quisiera o no supiera dar la importancia debida a la recomendación que hizo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Europea el día 3 de marzo. Desde ese Centro se recomendaba "evitar actos multitudinarios innecesarios", "medidas de distanciamiento social" y que cada gobierno valorara la "conveniencia" de cancelar los actos multitudinarios.

Según repiten desde el Gobierno siempre actuaron de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, y todos recordamos como Fernando Simón dijo en público que él no desaconsejaría a su hijo ir a la famosa manifestación del 8 de marzo. ¿Se equivocaron los expertos en sus consejos al Gobierno? ¿O acaso se dejaron influir los expertos por los motivos políticos que se esgrimían por parte de los responsables políticos? Puede que ambas cosas.

Lo que es poco creíble es que hasta el 8 de marzo el Gobierno no fuera del todo consciente de la gravedad de la situación y el 9 de marzo ¡oh! se cayeron del guindo.

¿Eso significa que los miembros del Gobierno son unos malvados a los que no les importaba ni mucho ni poco la salud de los ciudadanos?. Mi respuesta es que no, yo por lo menos no creo que sean unos malvados pero si que fueron negligentes porque seguramente nunca pensaron que iba a pasar lo que paso o en todo caso creyeron que el riesgo sería mucho menor.

En cuanto a la oposición se lo deberían de hacer mirar, seguro que hay sicólogos y siquiatras que les puedan ayudar a superar el trauma que tienen con el movimiento feminista.

No, la derecha española se lleva mal con el feminismo, lo sienten como amenaza, les incomoda y cargan las tintas contra todo el movimiento feminista al que no comprenden. Entre otras cosas parecen no entender (en eso coinciden con algunas de las nuevas gurús del movimiento feminista), que el feminismo no es una religión con dogmas. Pero claro si esto no lo entienden algunos sectores del feminismo como para que lo entienda la derecha.

Creo que más allá del 8 de marzo lo que hay que analizar es si el Gobierno ha gestionado bien la crisis desatada por esta pandemia. Y aquí mi respuesta es que la acción del Gobierno es y ha sido manifiestamente mejorable. Se han hecho trampas al solitario. Han intentado hurtar a la opinión pública el calado del drama que se estaba viviendo, parecía que les daba urticaria hablar de los muertos. La frialdad extrema de las intervenciones publicas de Pedro Sánchez con su corbata roja (menos mal que se la ha cambiado), la falta de empatía con las víctimas de las que han hecho gala la mayoría de los ministros (con la honrosa excepción de la ministra de Defensa Margarita Robles) hay que apuntarlo en el "debe" del Gobierno. Lo mismo que es incomprensible que el Gobierno se resistiera a que las banderas estuvieran a media asta o se colocaran crespones negros en los edificios oficiales, por si acaso esos crespones recordaran aún más a los ciudadanos la tragedia y alguien tuviese la tentación de pensar que a lo mejor el Gobierno no estaba gestionando bien la pandemia.

Sin olvidar el histrionismo de los partidos de derecha y el descaro mercantilista de los partidos independentistas poniendo precio a su apoyo al Gobierno. Un espectáculo deplorable.

Y más deplorable aún los enfrentamientos en los últimos días de miembros del Gobierno y de la oposición. La tremenda desfachatez e irresponsabilidad de miembros del Gobierno lanzando una sombra sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil a la Constitución y la democracia. Y el, insisto, histrionismo histérico de la portavoz del PP o de los representantes de VOX.

Pero vuelvo a la cuestión de fondo: ¿Dónde está la verdad? Me temo que está siendo víctima de la pandemia.