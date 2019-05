Escaño Cero.- Pero ¿a quién he votado?

Publicado 29/05/2019 8:01:05 CET

MADRID, 29 May. (OTR/PRESS) -

No me gusta militar en la nostalgia pero de vez en cuando no puedo por menos que pensar que con el bipartidismo a los ciudadanos nos resultaban más fáciles las cosas de la política.

Cada cual votaba al partido de su elección, al PP o al PSOE, y asunto concluido. Pero la sociedad española ha cambiado, dicen que es más plural, y esa pluralidad se refleja en la aparición de nuevos partidos.

Así que ahora tenemos un Parlamento con varios grupos políticos, amen de los partidos nacionalistas e independentistas que reflejan esa nueva pluralidad de nuestro país.

El problema es que ahora cuando vas a las urnas no terminas de saber a quién estás votando para que gobierne. Si votas al PSOE son muchas las posibilidades de que este partido gobierne en comandita con Podemos. Y quienes votan al PP se encuentran que de paso han votado a Ciudadanos y a VOX porque sino los números no salen para gobernar ya sean ayuntamientos o comunidades autónomas.

Así que ahora votas un partido y en realidad es como si votaras de regalo por lo menos a otro más. Eso supone que hay que pensárselo tres veces antes de depositar el voto porque al final puedes estar encumbrando a un partido al que en ninguna circunstancia votarías.

Hay muchos votantes socialistas que no quieren saber nada de Podemos. Y también, claro está, hay muchos votantes podemitas a los que se les atraganta cualquier pacto con el PSOE.

En el campo de la derecha ocurre lo mismo. Hay muchos votantes centrados que tiemblan al ver que el PP pacta con VOX. Y no digamos los votantes de Ciudadanos.

Estos días los votantes asistiremos como espectadores, a las negociaciones entre partidos para conformar los gobiernos municipales y autonómicos, sin olvidar que Pedro Sánchez también tiene que conseguir apoyos suficientes para la investidura.

Desde el PSOE el ministro Ábalos asegura que su partido va a por todas, es decir que van a intentar gobernar allí donde han sacado más votos porque eso es lo lógico. Claro que se le olvida que por ejemplo hace cuatro años el ayuntamiento de Madrid lo ganó por votos el PP pero el PSOE decidió darle la alcaldía a Manuela Carmena a través del pacto con Podemos.

Ciudadanos por su parte ha puesto en marcha un comité negociador. Y es que el partido naranja se ha convertido en la bisagra de la política española. Tendrá que decidir si se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro que inclinarse a la derecha supone no hacerle ascos a VOX.

Lo mismo le pasa al PP, que tendrá que pactar con VOX si quiere gobernar alcaldías y comunidades.

En fin que los pactos entre unos y otros es la nueva realidad por más que nos disguste que el partido al que hemos votado pacte con otro al que jamás votaríamos. Qué le vamos a hacer.