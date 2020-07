Julia Navarro.- Escaño Cero: "El subidón"

MADRID, 29 Jul. (OTR/PRESS) -

A Pedro Sánchez y los suyos les ha dado un subidón al conocer la última encuesta del CIS en la que José Feliz Tezanos les augura nada menos que una subida en intención de voto mientras que el PP experimenta una bajada.

Es normal que la encuesta alegre al Gobierno sobre todo porque, como la mayoría de los ministros no "pisan" la calle, están más que predispuestos a creerse a pies juntillas que efectivamente los ciudadanos están encantados con ellos.

Según Tezanos, si hoy hubiera elecciones el PSOE sacaría nada menos que trece puntos de ventaja a los populares y además Unidas Podemos también mejoraría sus resultados, poco, pero los mejoraría, lo mismo que Ciudadanos y Vox parece que va perdiendo fuelle .

La verdad es que no me termino de creer esta encuesta porque hasta el momento José Felix Tezanos no está afinando mucho en eso de acertar qué votan los ciudadanos, y quizá la encuesta del CIS sea solo un sueño de verano.

El caso es que si nos atenemos a lo que hace unos días votaban vascos y gallegos parece que el electorado empieza a cansarse del aventurerismo y prefiere a los partidos clásicos. En el caso de Galicia, el PP es un clásico, de la misma manera que lo es el PNV en el País Vasco.

En mi opinión, los partidos "nuevos" han resultado hacer políticas viejas, y sobre todo sus defectos son iguales o peores que los de los partidos clásicos. La cuestión es que en las próximas elecciones los ciudadanos tendrán que decidir si van a seguir dando un margen de confianza a los "nuevos", que no son otros que Unidas Podemos, Ciudadanos y VOX.

Si Ciudadanos perdió tantísimos escaños en los últimos comocios fue por los errores de Albert Rivera y quienes le acompañaban en la dirección. Ahora Inés Arrimadas está intentando demostrar que Ciudadanos puede ser útil pero está por ver si los votantes van a volver a confiar en ellos.

En lo que respecta a Unidas Podemos esta formación ya ha provocado mucho desencanto entre sus votantes.

Y si ponemos la mirada en VOX, van camino de convertirse en irrelevantes.

El otro gran actor es el PP que no termina de encontrar su sitio ni la manera de hacer una oposición eficaz lo que no quiere decir que este tan de capa caída como afirma la encuesta del CIS.

En principio, aún falta mucho para que se celebren elecciones generales pero para ir abriendo boca la encuesta del CIS parece que ni hecha a medida de Pedro Sánchez.