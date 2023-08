Julia Navarro.- El fantasma de la censura

MADRID, 4 Ago. (OTR/PRESS) -

Ignoro lo que haya podido hacer a lo largo de su vida Marisol Illescas, concejala de Asuntos Sociales, Igualdad y Familia, del Ayuntamiento de Toledo, en pro de los derechos de las mujeres, o en contra de la explotación de mujeres y niños. Pero si sé lo que ha hecho Lydia Cacho, referencia del movimiento feminista y una de las mujeres más valientes que he conocido en mi vida, que pagó con un secuestro y torturas esa valentía de enfrentarse a los poderosos denunciando redes de pedófilos y explotación sexual tanto de niñas como de niños, redes que contaban con complicidades políticas allá en su país, Méjico.

Si, a Lydia casi le cuesta la vida, una vida que ha podido continuar en el exilio, en España.

Yo la conocí hace unos cuantos años en Méjico, durante la Feria del Libro de Guadalajara y desde el minuto uno me dejó impactada por su inteligencia, compromiso con los más débiles (no de boquilla sino en el día a día), por su valentía y determinación en la defensa de los derechos humanos. Y la lectura de "Memorias de una Infamia" me produjo una auténtica sacudida.

Así que vaya por delante que a Lydia Cacho le profeso un profundo respeto y admiración lo que me lleva a sentir indignación al saber que el ayuntamiento de Toledo, que gestionan PP y VOX, ha decidido "retirar" de su programación en el Teatro Rojas "Infamia", una obra de Lydia basada precisamente en su libro "Memorias de una Infamia".

Las explicaciones dadas por la concejala de Asuntos Sociales, Igualdad y Familia, la señora Illescas, son tan peregrinas que resultan bochornosas.

"Infamia" recibió ya hace un año el Premio MAX, el máximo galardón del teatro y ha venido representándose en toda España. Hasta ahora. Sí, hasta ahora en que el matrimonio de conveniencia entre PP y VOX está dejando un rastro de intolerancia y persecución de la cultura amén de estupidez, allí donde ahora gobiernan en amor y compañía.

Hace unos días prohibían en la madrileña localidad de Valdemorillo la representación de Orlando de Virginia Wolff, claro que también ha sufrido el tijeretazo censor "El mar" que se iba a representar en Bivriesca bajo la dirección de Xabier Bobes y que trata de la historia de un maestro republicano, y tampoco se ha escapado de la censura Lope de Vega. Sí, sí, el mismísimo Lope de Vega que en 1614 escribió "La Villana de Getafe" y es que el tándem PP-VOX considera que no son adecuadas las referencias sexuales que hace el autor. ¡Toma ya!. En cuanto al cine tampoco se libra de la censura, ahí está el ejemplo de "Lightyear" que no han permitido que se proyecte en la localidad de Bezana.

Sí, el fantasma de la censura de la mano de VOX y con la complicidad del PP, recorre de nuevo España y solo queda plantarle cara. Eso sí, insisto, tan culpable de esa censura es el PP como VOX. Dicho lo cual al final vamos a suspirar con alivio pensando de la que nos vamos a librar, ya que al PP no le dan los números para poder gobernarnos con la ayuda de VOX.

No sé si servirá de consuelo, pero junto a Lidya, a su lado, hay millones de ciudadanos decididos a defender la libertad de expresión y a plantar cara a cualquier intento de censura. Así pues, Lydia, tu voz es nuestra voz.