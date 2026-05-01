Julia Navarro.- La impostura

MADRID 1 May. (OTR/PRESS) -

La política española está repleta de personajes que vienen haciendo de la impostura su principal seña de identidad.

Por ejemplo, el numerito montado por el PNV a cuenta de un montaje con Inteligencia Artificial en que aparece su presidente, Aitor Esteban, tirándose a una piscina. Una imagen que, por no tener, no tiene ni gracia. Pero los peneuvistas se han puesto dignos y han amagado con no seguir apoyando a Pedro Sánchez. Un acto claro de impostura. A los dirigentes del PNV no les importan los casos de corrupción en que están inmersos importantes dirigentes socialistas, muchos de ellos pertenecientes al círculo íntimo del Presidente pero se han puesto a lloriquear por un montaje fotográfico que no deja de ser una gamberrada.

Su enfado por la foto no deja de ser una sobreactuación poco creíble. No olvidemos que los peneuvistas, de aparente nariz fina, apoyaron una moción de censura contra Mariano Rajoy porque al parecer no soportaban el hedor de la corrupción. Deben de tener atascadas las fosas nasales porque hasta ahora vienen formando parte del grupo de socios de Pedro Sánchez quien, por cierto, ha dejado dicho en el Congreso que aspira a permanecer otros ocho años en el poder. Y no hay que descartar que el PNV le apoye en ese empeño, porque no es la corrupción ni ninguna de las decisiones arbitrarias que vienen adoptando Sánchez y los suyos, lo que ha llevado a los peneuvistas a amagar con romper con el PSOE, sino que la causa del enfado ha sido una fotografía realmente intrascendente, que ni siquiera tiene gracia. Y en mi opinión, la actitud del PNV poniéndose en plan digno, amagando sin dar, es un ejemplo de lo que, en política, es la impostura.

El PNV, al igual que los partidos que sostienen a Pedro Sánchez , están encantados con este gobierno, por los réditos que obtienen de ese apoyo. Pedro Sánchez es el socio más fiable que pueden tener, porque cumplir no cumple con sus compromisos con sus votantes, pero sí cumple, vaya si cumple, con aquellos que le garantizan con sus votos poder seguir en la Moncloa.

De manera que cuando en ocasiones en los discursos de los portavoces del PNV, Junts, Bildu, Esquerra, y demás familias, advierten a Sánchez de que lo mismo no le siguen apoyando, ya sabemos que son amenazas impostadas.

Nunca tendrán un Presidente del Gobierno de España al que tengan maniatado como, sin duda ,tienen a Pedro Sánchez. Por tanto ese aparente enfado del PNV con Pedro Sánchez ha sido un episodio más de impostura.