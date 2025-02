Julia Navarro.- El precio de la paz

MADRID 14 Feb. (OTR/PRESS) -

Todas las guerras terminan en una mesa de negociación, incluso las que tienen un claro vencedor. Y yo me alegraré de que a la invasión de Ucrania se le ponga un punto final, pero eso no quita preguntarse si no se podría haber llegado antes a la mesa de la negociación y así evitar tantas y tantas muertes, y también cómo se va a lograr esa paz una vez que Donald Trump haya anunciado que ha hablado con Vladimir Putin y que ambos están de acuerdo en que tienen que parar la guerra ya.

Por otra parte, ahora parece que Volodimir Zelenski lo tiene claro: quiere negociar con Donald Trump para que este saque adelante un plan de paz que termine de una vez por todas con la maldita guerra que comenzó por la invasión de Rusia a su país.

¿Y la Unión Europea?. De repente la Unión Europea aparece como un actor secundario sin mucho que decir por más que los presidentes de los países intenten defender que son actores importantes para el desenlace de la guerra. Pero la realidad es otra.

Trump y Putin inician negociaciones y de paso Zelenski está dispuesto a ceder a Trump las llamadas "tierras raras" de su país, que no son otra cosa que una fuente de riqueza: son yacimientos de minerales necesarios para que siga funcionando esta sociedad: titanio, uranio, litio, además de gas y petróleo. El presidente ucranio también ha sugerido que está dispuesto a un "intercambio" de territorios con Rusia.

A la buena disposición del presidente Zelenski se une la afirmación del Secretario de Defensa de Estados Unidos, que no ha tenido reparos en asegurar que Ucrania no entrará en la OTAN y que no es realista que se pueda volver a las fronteras del 2014. De manera que vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿Ha merecido la pena que toda una generación de jóvenes haya muerto luchando y defendiendo a su país palmo a palmo cuando, para poner punto final a esta guerra, ni siquiera Ucrania va a volver al punto de partida?

En la época moderna los que desatan las guerras no combaten en el frente de batalla, sino que siguen los acontecimientos desde sus despachos o bunkers. Son otros los que mueren, los que regresan a casa mutilados, los que si vuelven ya no son los mismos. Y esto tanto vale para los combatientes ucranianos como para los jóvenes rusos que, queriendo o no, también han sido "carne de cañón" en el frente.

Me pregunto por qué el anterior presidente de Estados Unidos no fue capaz de desbrozar el camino de la paz entre Ucrania y Rusia y por qué el papel jugado por la Unión Europea ha sido tan magro. Un camino más favorable para los intereses de Ucrania,del atlantismo y de rebote para el papel a jugar por la Unión Europea. Y me pregunto porque Donal Trump, ha conseguido en unos días lo que Joe Biden fue incapaz.

Ya, ya sé la respuesta: Trump va a dar un vuelvo a la política exterior de Estados Unidos, va cambiar todos los paradigmas de la acción exterior, y está descolocando al mundo entero con sus ideas, advertencias, señalamientos, etc, etc. Sí, el mundo entero está desconcertado con Trump que está poniendo en marcha un "nuevo orden" mundial y desde la Unión Europea solo se escuchan lamentos.

Aún así ojalá se consiga parar la guerra y que el precio de la paz no suponga un triunfo absoluto para Rusia.