Julia Navarro.- El problema de Núñez Feijóo

MADRID 31 Oct. (OTR/PRESS) -

Alberto Nuñez Feijóo tiene un problema que se llama Carlos Mazón.

Mientras Mazón continue al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana amén de como dirigente del PP de dicha comunidad, restará crédito a Nuñez Feijóo.

En realidad, Nuñez Feijóo tuvo una oportunidad de convertirse en Presidente cuando el PP ganó las últimas elecciones autonómicas y municipales. Pero esa oportunidad se esfumó porque Carlos Mazón, en vez de pensar en lo que le convenía a su partido, tomó la decisión que le convenía a él y pactó con Vox.

Y así le dio hecha a Pedro Sánchez la campaña de las elecciones generales al grito de "Que viene la ultraderecha de la mano del PP". Fue entonces cuando a Núñez Feijóo se le empezó a notar su inconsistencia como líder. Después llegó la tragedia de la dana, donde la actuación de Carlos Mazón fue lisa y llanamente tan pésima como imperdonable. No, no hay perdón, como en este aniversario le han recordado los supervivientes y las víctimas del desastre.

Desde entonces Mazón se ha convertido en uno de los principales problemas del PP y lo sorprendente es que Nuñez Feijóo no haya sido capaz de lograr que dé un paso atrás y dimita de su cargo de Presidente de la Comunidad Valenciana. Estos días de aniversario de la tragedia de la dana, la figura de Mazón vuelve a revolver el dolor de las víctimas. Lo mismo sucede con Pedro Sánchez, pero esa es otra historia.

Por respeto a las víctimas de aquella tragedia Carlos Mazón no debería seguir ni un día más al frente del gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana.

Y si no se quiere ir, si Nuñez Feijóo no es capaz de hacerle dimitir, entonces quedará definitivamente en evidencia su fragilidad como líder.