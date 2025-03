Julia Navarro.- La vigencia de un discurso

MADRID 5 Mar. (OTR/PRESS) -

“Señorías ,el primer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución dice que España es un Estado Social y Democrático de Derecho. Un Estado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad.

Quiero comenzar mi intervención ,señorías, reivindicando la vigencia de nuestra Constitución que los españoles nos dimos en 1978.

Reivindicar su fuerza moral que descansa en un texto que nació del consenso entre distintas fuerzas políticas que teníamos opiniones y visiones de nuestra sociedad muy diversas y que ofreció esa Constitución a nuestro país el mayor periodo de estabilidad política de su historia, y que supone la clave de la bóveda de nuestra democracias.

Quiero invocar la letra, el valor y la vigencia del espíritu de nuestra Constitución…..

Señorías, la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado.

Pero también ataca de raíz a la cohesión social, en la que se fundamenta la convivencia de nuestra democracia si la sensación de impunidad y a la lógica por la envergadura de los hechos que están siendo investigados, a la lógica respuesta lenta de la Justicia, se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos.

Una vez más, ante la gravedad de los hechos que ya han sido probados por parte de la Justicia no admitiría otra salida que la dimisión inmediata del Presidente de Gobierno

Le voy a hacer una pregunta :¿Está usted dispuesto a dimitir o va a continuar aferrado al cargo debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la Presidencia del Gobierno?..

Ante toda la Cámara, persiste la imagen de un Presidente que opta por la peor de las respuestas que es atrincherarse en el cargo, aupado por el peso de una Cámara fragmentada, con grupos parlamentarios cuyos intereses son difíciles y complejos de casar, eso es evidente y que el propio Gobierno de España ha tratado de ensanchar, precisamente para perpetuarse en el poder.

Aquí ha pasado mucho. Ha pasado tanto que su sola permanencia en el cargo debilita nuestra democracia. ¿Qué más tiene que pasar?.....

….. En este punto, señorías, a mí me gustaría hacer, como ha hecho el diputado Ábalos, una mención especial a uno de los eslabones más valiosos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Ese eslabón lo conforman un pequeño grupo o un pequeño gran ejército de hombres y mujeres honestos, que no se dejan intimidar por las presiones y que consagran su labor al servicio público desde la judicatura…”

Este discurso, que bien podría firmar hoy Alberto Nuñez Feijóo, fue pronunciado por Pedro Sánchez en 2018 cuando se subió a la tribuna para presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy a cuenta de un párrafo en una resolución de la Audiencia Nacional, firmado por el magistrado José Ricardo de Prada referido al escándalo del Caso GÜRTEL. Un escándalo que persigue al PP hasta hoy y que continúa en los tribunales.

Pero vuelvo al discurso con el que comienzo este artículo, un buen discurso sin duda, que seguramente le escribió alguien a Pedro Sánchez y que, como dice el refrán, “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. Hoy a nuestro Presidente le “cercan” unos cuantos escándalos, que no son menores que los del caso Gürtel, pero que no van a tener consecuencias puesto que él sí, ha sido capaz de configurar una mayoría parlamentaria con partidos cuyos objetivos políticos pasan por hacer pedazos la Constitución,y quizá por eso, porque nada les importa nuestro país,permanecen impasibles ante los casos, de supuestas corrupciones, que afectan a lo más granado del PSOE.

Ahí está la investigación por tráfico de influencias a su propia esposa, el puesto al parecer creado ad hoc para su hermano David en Extremadura o el caso Koldo, que es el caso Ábalos y de rebote el caso Santos Cerdan, o el caso Jessica, o el caso de una Miss Asturias, o el caso Hidrocarburos con Aldama y otra vez Koldo de por medio, y el caso de las mascarillas, o los del Tito Berni que supuestamente ofrecía a empresarios contratos públicos a cambio de sobornos, etc, etc, etc.

Si hoy Alberto Nuñez Feijóo se subiera a la tribuna y repitiera las palabras de Sánchez, le caería la del pulpo porque las terminales mediáticas de Moncloa se encargarían de calificar el discurso de “trumpista” y de no aceptar los resultados electorales, de echar fango al Gobierno, de ser aliado de las fuerzas más oscuras de la ultraderecha y unas cuantas cosas más.

Pero me atrevo a preguntar:¿Los escándalos que rodean a Sánchez son más leves que los que acuciaban a Mariano Rajoy?. Que cada cual responda en conciencia.