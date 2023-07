Luis del Val.- Fuera viejos al volante

MADRID, 7 Jul. (OTR/PRESS) -

A lo peor me he vuelto susceptible, pero en cuanto aparecen estadísticas, y consejos de grandes expertos en especialidades recién inauguradas, me temo lo peor.

Dentro de la CGCVF (Campaña General Contra Viejos Fastidiosos) menudean, en los medios de comunicación, los comentarios sobre el peligro de que personas jubiladas conduzcan su propio automóvil. Y comienzan a aparecer estadísticas, y sabios de la más moderna promoción, que saben casi todo de los tremendos peligros que puede ocasionar un sospechoso tipo de 75 años, que lleva 40, o más, sin haber tenido ni un accidente de esos leves, de chapa y pintura. Escuchas a los sabios recién aparecidos, y casi dan ganas de acudir a la comisaría más próxima a entregarte, no sea que te dé por sacar el coche del garaje.

Luego, acudes a las estadísticas y resulta que los que menos accidentes tienen son los viejos, mientras el grupo campeón en llevarse vidas por delante está en el tramo de los 18 y los 39 años, seguidos del grupo de los conductores que tienen entre los 40 y los 64 años. No importa: estos neo-expertos actúan como algunos políticos y, si la realidad no coincide con lo que ellos afirman, le echan la culpa a la realidad.

Recuerdo el lejano y doloroso día en el que le dije a mi padre que debería dejar de conducir. Me había llevado desde la estación a alguna parte, y observé vacilaciones que no me gustaron. Luego, sentados, temiendo su reacción, le dije que sería mejor que dejara de conducir. Lo asimiló con sosiego, y me preguntó, con objeto de asegurarse: "¿Tú crees?". Y le respondí afirmando con la cabeza, porque no me apetecía hablar, y no iba a convertir una recomendación afectuosa en un relato de dudas y equivocaciones observadas.

Me imagino que fue duro para él, y creo que puede ocurrir que, un día, mi hijo, o mi hija, o mi mujer, me digan que los autobuses y los taxis no son tan incómodos.

Pero esa realidad no quiere decir que los activistas de la Campaña General Contra Viejos Fastidiosos se salgan con la suya a través de sus prejuicios y desconfianzas. La vida nos va retirando de todo, incluso de los torreznos, pero cumplir años no significa que te tengas que dar de baja en todo lo de esta vida. Y recuerdo que conducir es una actividad que se ejerce sentado, con una temperatura que puedes elegir, y que -a determinada edad- no está sujeta al cumplimiento de horarios. Tengan paciencia. Iremos dejando de conducir. Pero no nos echen a patadas por la razón peligrosa de no habernos muerto todavía.