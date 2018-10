Luis del Val.- ¿Tú, también, Pedro?

Publicado 28/09/2018 8:01:59 CET

MADRID, 28 Sep. (OTR/PRESS) -

En el Evangelio de San Lucas se cuenta que, cuando prenden a Jesús, Pedro le sigue a distancia, y alguien le reconoce: "Tú eres uno de ellos", le acusan, pero Pedro lo negaría. Tres veces. Me he acordado del pasaje, porque nunca hubiera imaginado que, entre la cuerda de trapaceros del gobierno más feminista que ha habido nunca en España, se encontrara también Pedro Duque. A Pedro Duque, como a los futbolistas, le asesoraron para que creara una sociedad y adquiriera una vivienda, pero Pedro Duque lo ignoraba todo y se dejó aconsejar. Lo mismo que les pasa a los pobres futbolistas. Bueno, algo sabe, porque ha dado una gran noticia que casi deja a España fuera de Europa, al asegurar que en toda Europa es normal que los propietarios de una vivienda la tengan a nombre de una sociedad. Esa información me ha dolido profundamente, porque he caído en la cuenta de que no soy una persona normal, aunque vivo en Europa, y que también son anormales la mayoría de mis amigos y conocidos que, lejos de comportarse como unos europeos normales, son unos europeos extravagantes que compran la vivienda a nombre de ellos y de sus esposas... o a nombre de las esposas y de sus maridos, no se vayan a enfadar las feministas del Gobierno. Menos mal que Pedro Sánchez le ha dado el apoyo a Pedro Duque, dentro de la normalidad de este Gobierno donde, cada día, el presidente tiene que apoyar a algún ministro. "¿A quién tenemos que apoyar, hoy?", pregunta el presidente a sus asesores, nada más comenzar la jornada. "Hoy toca apoyar a Pedro Duque", le contestan los asesores. "¿Tú, también, Pedro?", parafraseó, seguramente, el doctor en Economía. Claro que, en justa reciprocidad, los ministros también apoyan al doctor en Economía. Son una piña y no van a bajar la cabeza ante el chantaje. Porque todo esto no puede ser sino una maniobra de chantajistas. Y menos mal que se apoyan mutuamente. Pero el día que flojee alguno va a haber un gran batacazo.