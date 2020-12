Pedro Calvo hernando.- El día 6 el Rey debe corregir su error

MADRID, 30 Dic. (OTR/PRESS) -

De muy mala gana trato el tema del mensaje navideño del Rey Felipe, porque podría decirse que no hay por dónde cogerlo. Pero no quiero ignorarlo por tratarse de un tema inserto en un grave problema político que no sería acertado ignorar. Lamento lo sucedido por los hechos a que se refiere la polémica, hechos que constituyen un capítulo muy lamentable de la última historia patria, que tampoco hay por dónde coger. Es incomprensible que el emérito Juan Carlos se haya metido en esas historias y mucho menos que lo haya hecho tantas veces, cuando era jefe del Estado y cuando ya había dejado de serlo. ¿De verdad pensaba que no se iba a saber o que no importaba que se supiera?

¿Tal vez pensaba que eran minucias y que además era imposible que trascendiera o que la cosa no tendría gran importancia o ninguna importancia? ¿Y no pensaba que aquellos comportamientos serían escandalosos si trascendían al público o al menos a sus familiares? Pensará el lector tal vez que todas estas preguntas carecen de sentido, pero corro el riesgo, porque creo que al tema hay que darle todas las vueltas imaginables incluso hasta agotarlo o acercarse al absurdo. Incluso soy consciente de que hay muchas otras preguntas posibles que podrían manejarse para llegar hasta el infinito o casi. También soy consciente de que a lo peor me estoy pasando, pero corro el riesgo...

Y en cuanto al hijo del emérito, Felipe VI, hay que decir algo muy sabido: que su presencia en esta historia es lo que más nos importa a los españoles, porque se trata del actual jefe del Estado. Bueno, pues todos sabemos que se ha equivocado con su actuación en su mensaje navideño, en el que ignoró toda la historia, pues nadie podrá decir seriamente que ese par de frases que se mencionan constituyen una toma de posición sobre el tema de su padre, al que en esas frases no menciona para nada, como es evidente. Incluso algo mejor habría sido no dar esta vez ningún mensaje de Navidad, cosa que yo al menos habría entendido algo y que tal vez a muchos españoles les habría ocurrido lo mismo.

Felipe VI se ha equivocado y ahora le va a resultar difícil remediar ese error. Pero puede corregirlo. Oportunidad tiene para hacerlo muy pronto, el 6 de enero, sin tener que buscar nada raro. Se equivocó en el mensaje de Navidad y puede acertar en el mensaje del día 6, ya sabemos que con gran disgusto y dolor, pero acertando al corregir su error de varios días antes. Creo que es el único camino corregir su error, pues de lo contrario se va a equivocar de nuevo y se va a meter en un buen lío. Que lo piense y tome una decisión positiva, que creo que sería buena para todos o para la mayoría, sobre todo para sí mismo.

Ya sé que es duro el asunto, pero infinitamente más duro sería no hacerlo, sin que yo tenga que explicarlo aquí, pues pienso que está más claro que el agua. Que diga las cosas como son. Que reconozca los errores de su padre y sus propios errores, porque además no hay cosa que los humanos entiendan mejor cuando se trata de una cuestión como la que nos ocupa. Tiene unos días para pensárselo. Que no se equivoque otra vez porque entonces después la cosa se le pondría mucho más difícil. Si corrige su error, seguro que la mayoría de los españoles le disculparía, pues creo que están deseando poder hacerlo, porque les está agradecido por sus muchos aciertos en estos seis años de reinado.