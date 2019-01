Pedro Calvo Hernando.- La socialdemocracia como mal menor

Publicado 16/01/2019 8:01:26 CET

MADRID, 16 Ene. (OTR/PRESS) -

Me parece que es muy poco serio lo que está sucediendo con los Presupuestos Generales del Estado cuyo trámite parlamentario acaba de comenzar. Parece como si todos los partidos lo tomaran como un juego este importantísimo tema, como si los PGE fuesen un resorte para la lucha política, en parte sin tener en cuenta sus contenidos, si no su instrumentación política. A ver, como si a los partidos les importase un bledo el contenido del proyecto y únicamente se guiaran por sus intereses políticos. Estoy seguro de que les importa un bledo. Me da vergüenza decirlo pero quiero ser sincero con los lectores.

Eso no significa que algunos partidos marginen los contenidos y que ataquen a esos contenidos del proyecto por la inclinación del mismo en favor del incremento del gasto social. Es de suponer que el trío de la derecha se mostraría en contra aunque esa inclinación por el gasto social no existiese, con tal de intentar machacar al partido gobernante. En cualquier caso, es increíble que los tres de la derecha sean auxiliados en su postura antiproyecto por los independentistas, nacionalistas, Podemos, PNV... Podemos parece que se muestra como el menos radical en contra, pero es verdad que incluso el PNV, los independentistas se muestran incoherentes en el tema, pues para ellos rechazar el proyecto presupuestario iría en contra claramente de los intereses de Cataluña. Hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez sería fatal para ellos, eso nadie puede dudarlo. Exigir a Sánchez que se doblegue a ellos en la exigencia de la autodeterminación es como echar el tiesto a la basura, pues están obligados a saber que esa apuesta por la autodeterminación nunca será acariciada por el Gobierno socialista. Sin olvidar, claro, la finalidad política de esos partidos de presionar hasta el infinito.

En el caso de Podemos, los de Iglesias entenderán mejor que los demás el hecho de que Pedro Sánchez se encuentre tan seguro de gobernar hasta 2020, algo que les interesa de manera especial que se cumpla en la realidad. La opción de convocar elecciones generales anticipadas, ya me explicarán por qué a los de Iglesias les interesaría. Pero quiero recalcar que me apena lo que pasa, porque considero que los Presupuestos Generales suponen el apoyo a una política de Estado totalmente necesaria y conveniente para España y los españoles en general. Y si se quiere, un poco más aún para los catalanes.

La derecha simula mucha seguridad de que la esperan tiempos mejores en los próximos meses y años. Yo no sé muy bien en qué se fundan y no sé por qué suponen que los españoles en general van a olvidar ese asunto fundamental que es la corrupción protagonizada por la derecha, por su partido originario, el PP, pero cuyo castigo por los españoles se extendería a la derecha en su conjunto, un castigo para responsables directos y también para sus apoyadores. No sirve que después se lamentasen de lo que pueda sucederles, porque el peligro es evidente.

Yo haría una llamada a todos los responsables políticos para que no siguieran poniendo en riesgo el inmediato futuro de España en la vertiente socioeconómica. Es un riesgo que podría llevarnos muy lejos en el camino del desastre, en primer lugar porque la prosperidad del país en su conjunto es imposible si no se dan las necesarias condiciones de solidaridad entre los habitantes de todos los estratos. Guste o no, actualmente la argamasa para el cumplimiento de esos fines la representa el actual Gobierno, guste más o guste menos, porque ahora mismo los supuestos socialdemócratas son los mas eficaces, guste más o guste menos la observación. Es como una especie de mal menor.