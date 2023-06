Rafael Torres.- Los demócratas de Franco

MADRID, 29 Jun. (OTR/PRESS) -

Que el extorero Vicente Barrera, de Vox, sea vicepresidente de la Generalitat Valenciana, tiene tela, pero que vaya a ser también consejero de Cultura, eso ya es un sindiós como la copa de un pino. Porque un ciudadano que cree y proclama que Franco trajo la democracia a España podría emplearse en cualquier cosa, pero bajo ningún concepto en nada relacionado con el saber. Una cosa es el traje de luces, y otra, muy distinta, las luces, sobre todo si no se es Juan Belmonte o Ignacio Sánchez Mejías.

Es cierto que de la plantilla de Vox no podía esperarse que surgiera ninguna lumbrera, pero, toda vez que el Partido Popular de Feijóo la ha habilitado para ocupar importantes cargos institucionales, podría haber salido de ella alguien, cuando menos, como actual, como contemporáneo, y no de los tiempos del gasógeno y hasta de las cavernas. Lamentablemente para España, que no para Vox, lo que ha salido es lo que había, y que, al rebufo de la deriva Trumpiana que amenaza y carcome las democracias, se apresta al combate.

Lo de García Gallardo en Castilla y León, el primer ultra que el PP colocó de vicepresidente, se queda en poco al lado de la nueva gleba, en la que, salvo sensatez, parece haber de todo: negacionistas del cambio climático, antivacunas, franquistas, falangistas, enemigos del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y de otra porción de derechos, machistas confesos (hombres y mujeres), xenófobos, homófobos... Lo de García Gallardo, el pionero, parece casi inocuo, pues, como se sabe, apenas se ocupa de nada, y, desde luego, no de Cultura.

Dice el extorero, que no ha perdido la osadía que le caracterizó de matador, que, por fin, él, y cuántos son más o menos como él, pueden salir del armario, es decir, los "demócratas" del franquismo. Pobrecillos; se ve que han padecido una persecución despiadada, tanta o más que los que, libres ya del yugo de aquella "democracia", festejan esta semana su Orgullo. Lo que hay que oír. Pero, en fin, que según Barrera ya pueden salir del armario ropero, y vaya si están saliendo. En tropel.