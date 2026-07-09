Victoria Lafora.- Simbiosis

MADRID 9 Jul. (OTR/PRESS) -

La cesión de Juanma Moreno ante Vox ha abierto las puertas a Feijoo, para acercarse tanto a la formación de Abascal, que casi podría describirse como enamoramiento o simbiosis, lo que el lector prefiera. Tanto es así que Abascal ha ordenado a los suyos que suavicen tensiones y ofrece mano tendida a los populares. Sin ocultar su temor a que se apropien de todas sus propuestas ya que han aceptado, sin rechistar, la "prioridad nacional".

Además, Feijoo tiene dos soportes en el ala derecha de su formación: Aznar e Isabel Díaz Ayuso. Hay quien sospecha que el líder de FAES le está soplando, al que fuera su jefe de comunicación Miguel Ángel Rodriguez, propuestas que luego este traslada a Ayuso. El caso es que la presidenta madrileña propone una norma con la que pretende que el concebido, pero no nacido, compute como hijo a efectos de obtener ayudas y en el cómputo para ser familia numerosa. Su aprobación ha sido el broche de oro antes de las vacaciones y ha contado con el apoyo entusiasta de los de Abascal, con quien el PP madrileño compite en el apoyo a la natalidad y en contra del aborto.

Juristas, expertos en la materia, se preguntan qué sentido tiene que una embarazada que hasta ahora ostentaba el derecho sobre su cuerpo pase a competir contra el no nacido que lleva dentro. Pese a ser vendido como un impulso a la natalidad y apoyo a la familia el fondo trasmite un claro alegato contra el derecho al aborto. El entusiasmo de Miguel Ángel Rodriguez es evidente en su tuit en redes sociales "según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos". La simbiosis con la extrema derecha ha llevado a Feijoo a sumarse de forma entusiasta con la medida y a anunciar que si llega al poder aprobará una ley estatal en los mismos términos de defensa del no nacido. Aznar da un paso más y, además de apoyo, se opone rotundamente a que el aborto pueda tener un blindaje constitucional. Demasiada coincidencia. Se comprende la preocupación de Abascal, ante el socio que se come sus iniciativas, al oir a Feijóo defender que los trabajadores de baja cobren menos. Defiende que los convenios dejen de complementar el salario durante la baja. Califica el aumento del absentismo laboral como "un cáncer" y llega incluso a hablar de enfermeras concediendo bajas por enfermedad. Se le ha olvidado que sólo los médicos pueden hacerlo. En fin, serán los votantes los que decidan si les parece que hay demasiada sintonía ideológica.