Victoria Lafora.- La sociedad cabizbaja

MADRID 24 Sep. (OTR/PRESS) -

Vivimos tiempos revueltos y la llegada del otoño no logra calmar la sensación de desasosiego de una sociedad que ve como los problemas se enquistán. Nada se resuelve de forma definitiva y todo parece funcionar peor.

Por poner varios ejemplos, la vivienda sigue siendo inalcanzable para los jóvenes; el informe PISA dibuja el deterioro sin remedio de la educación y las grandes cumbres, como la de Naciones Unidas, celebrada esta semana, evidencian la deriva de las relaciones internacionales.

Y mientras, el dia a dia refuerza la sensación de abatimiento. Ayer, sin ir más lejos, mientras en una calle de Madrid los vecinos solidarios intentaban evitar el desahucio de una mujer de ochenta y siete años, en el Congreso de los Diputados era expulsada una parlamentaria popular por exhibir un bote de gas pimienta. El incidente no acabó aquí. Minutos después la policía hubo de clausurar varios baños del Congreso porque alguien había vaciado el gas allí.

Los ciudadanos en la calle protegiendo a una mujer, expulsada de la casa donde ha vivido más de treinta años y los políticos jugando con gas mostaza en la sede de la soberanía popular. Expertos en demoscopia vaticinan un triunfo de PP y VOX en las próximas elecciones. La extrema derecha está dejando de dar miedo y sus votantes crecen, sobre todo, entre los varones jovenes. Los mayores de sesenta años siguen fieles a los dos partidos que han sido la alternancia en el poder desde la Transición.

El otoño de causas judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez va a dañar aún más las expectativas del voto socialista, pese a las declaraciones triunfalistas de que su líder va a seguir en Moncloa otra legislatura más. A lo mejor los ciudadanos no deberíamos esperar cuatro años más para exigir a quienes nos gobiernan, desde el primer dia, el cumplimiento del programa electoral con el que lograron los votos. Menos palabrería y más hechos. Menos declaraciones grandilocuentes y más proteger a personas como Maricarmen que ahora ya no tiene donde vivir.