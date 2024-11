Microsoft 365 Copilot automatiza tareas para mejorar los flujos de trabajo e introduce nuevos agentes de IA

MADRID, 20 Nov. (Portaltic/EP) -

La suite de productividad con Inteligencia Artificial (IA) Microsoft 365 Copilot se ha actualizado para añadir nuevas funcionalidades destinadas a automatizar tareas diarias gracias a Copilot Actions y mejorar los flujos de trabajo al incorporar nuevos agentes impulsados por esta tecnología en las plataformas de Microsoft, entre las que se encuentra Teams.

La compañía tecnológica ha presentado las novedades que llegarán próximamente a sus clientes comerciales y organizaciones en materia de seguridad, inteligencia artificial y la nube, en su evento anual Microsoft Ignite 2024, que ha celebrado este martes la conferencia inaugural.

La firma tecnológica ha explicado cuáles son las novedades para su plataforma de trabajo Microsoft 365, que ha desarrollado con el objetivo de "simplificar los flujos de trabajo, ayudar a encontrar información más rápido y mejorar las herramientas de comunicación".

Primero, ha recordado que con la evolución de Microsoft 365 que integra IA generativa, Microsoft 365 Copilot, las organizaciones tienen acceso a asistentes personales para el trabajo diseñados para ampliar su impacto, así como ayudar a los empleados a generar ideas, colaborar entre ellos o finalizar tareas.

Teniendo en cuenta que "apenas" ha comenzado "a desbloquear nuevas posibilidades" con esta plataforma en Copilot+ PC, ha hecho hincapié en la existencia de dos funcionalidades actualmentes en vista previa: 'Click to Do', que permite resumir cualquier contenido en la pantalla, y la "memoria fotográfica" 'Recall', que ha tenido que reformular en los últimos meses para ofrecer una vista segura y confiable. 'Click to Do' en 'Recall' se lanzará primero a la comunidad de Windows Insider en los Copilot+ PC.

Para mejorar los flujos de trabajo y que los usuarios puedan "encontrar más rápido lo que buscan" en sus PC, Microsoft ha creado 'Improved Windows Search' (búsqueda mejorada de Windows), que emplea búsqueda semántica para interpretar la intención del usuario, incluso cuando no coincide de manera exacta con el nombre del archivo local o en la nube.

Esta función, que llegará al cuadro de Búsqueda de Windows y a la Configuración, se lanzará primero en el canal Windows Insider para Copilot+ PC a principios del próximo año, antes de expandirse de forma más amplia a todos los clientes de Microsoft 365 Copilot.

Otra de las novedades de Microsoft Ignite 2024 guarda relación con la plataforma Teams, que en ordenadores Copilot+ ofrecerá un rendimiento optimizado y un menor consumo de batería. Con 'Teams Super Resolution' también se mejorará la calidad del vídeo entrante, mientras que 'Live Captions' se ha incorporado con soporte de traducción en vivo de más de 40 idiomas al inglés.

Por su parte, 'Windows Studio Effects' proporciona filtros visuales y de audio para mejorar la apariencia y calidad de las videollamadas. Esta función y las dos anteriores ya están disponibles como interfaz de programación de aplicaiones (API, por sus siglas en inglés) listas para su uso a través de Windows Copilot Runtime.

Esta suite de trabajo también se ha actualizado con 'Copilot Actions', ahora en vista previa privada, que permite a cualquier profesional automatizar las tareas diarias con instrucciones, como obtener un resumen diario de las reuniones o recibir correos electrónicos a la vuelta de las vacaciones con las comunicaciones que se haya podido perder.

También se han presentado nuevos agentes, como el de SharePoint, que facilita la obtención de respuestas a partir de los contenidos de sitios, archivos o carpetas relevantes de la plataforma. Otro agente para Teams funciona como un intérprete, estará disponible en vista previa pública a comienzos de 2025 y ayuda a los usuarios a superar las barreras lingüísticas para interpretar la voz en tiempo real durante las reuniones.

Asimismo, junto con un agente que toma notas en reuniones y automatiza la gestión de proyectos de principio a fin en Microsoft Planner, se ha desarrollado un agente disponible en vista preliminar privada en Business Chat que agiliza las respuestas a preguntas comunes relacionadas con las políticas internas.

HERRAMIENTAS PARA DESARROLLADORES

Microsoft también ha presentado "nuevas herramientas de IA de vanguardia" para que los desarrolladores las ejecuten en ordenadores Copilot+, con cuatro nuevas API disponibles en Windows Copilot Runtime (WCR).

Esta plataforma ahora incluye una API de Super Resolución de Imágenes, que aumenta su realismo y escala su resolución, con la que se pueden mejorar imágenes borrosas. Otra de estas API permite separar el primer plano y el fondo de una imagen, además de eliminar objetos o áreas específicas dentro de la imagen.

La API de Eliminación de Objetos permite eliminar aquellos elementos que no se desean en la imagen y fusiona el área eliminada con el resto del fondo, mientras que la API de Descripción de imágenes proporcionar una descripción de texto de una imagen.

Junto con estas herramientas, la compañía ha puesto a disposición de los desarrolladores Windows Subsystem for Linux (WSL), que les permite ejecutar cargas de trabajo de forma simultánea tanto en Windows como en este otro sistema operativo. También ha presentado mejoras críticas para éste subsistema, como la integración de Microsoft Entra ID o de la plataforma de administración unificada de puntos de conexión basada en la nube Microsoft Intune.

COPILOT + AI STACK

Microsoft ha indicado que, para ofrecer una experiencia unificada en la que los clientes "puedan diseñar, personalizar y gestionar aplicaciones y agentes de IA, ha diseñado Azure AI Foundry, que proporciona acceso a todos los servicios y herramientas existentes de su plataforma Azure AI, junto con otras capacidades.

Entre ellas, Azure AI Foundry SDK, disponible en vista previa, que ofrece una cadena de herramientas unificada para diseñar y gestionar aplicaciones y agentes de IA con mayor control a nivel empresarial. Este servicio brinda una experiencia de desarrollo simplificada y es accesible desde herramientas como GitHub, Visual Studio y Copilot Studio.

Azure AI Studio ha evolucionado a Portal Azure AI Foundry y se presenta como una interfaz visual integral que ayuda a los desarrolladores a descbrir modelos de IA, servicios y herramientas. Todo ello, en un solo panel, al que también tienen acceso los administradores de TI y los equipos de operaciones de las organizaciones.

Este servicio también se ofrece en vista preliminar, mientras que Azure AI Agent Service, que posibilitará a los desarrolladores profesionales la orquestación e implementación de agentes empresariales destinados a automarizar procesos de negocio, lo estará próximamente.