Asus ROG Flow Z13 llega con panel Nebula de 13,4 pulgadas y amplía tanto el tamaño de sus teclas como su panel táctil

MADRID, 7 Ene. (Portaltic/EP) -

Asus ha presentado la nueva tableta Asus ROG Flow Z13, una un dispositivo con una pantalla ROG Nebula de 13,4 pulgadas, con una resolución de 2560 x 1600, una ratio de 16:10 y un teclado desmontable que cuenta con teclas y panel téctil de gran tamaño de un tamaño superior a su predecesora.

La compañía tecnológica ha dado a conocer las novedades de este dispositivo y el resto de su catálogo en el marco de la feria internacional CES Las Vegas 2025 (Estados Unidos), que ha comenzado este martes y se extenderá hasta el próximo viernes, 10 de enero.

La nueva tableta de la marca se ha identificado bajo el lema 'Compact is the new impact' (traducido como 'Lo compacto es el nuevo impacto'), y se ha mostrado como "un dispositivo que ejemplifica la versatilidad máxima", según ha señalado Asus en la presentación.

Esto, porque incorpora un teclado desmontable, que se adapta a las necesidades de los usuarios, con chasis metálico, y una pantalla ROG Nebula táctil con Gorilla Glass DXC. Este panel es de 13,4 pulgadas, con un ratio de 16:10, resolución de 2560 x 1600; y admite una gama completa DCI-P3. Asimismo, tiene un pico de brillo máximo de 500 nits y una tasa de refresco de 180 Hz.

Asus también ha explicado que Asus ROG Flow Z13 es una tableta que impulsa funciones de Copilot+ PC y está equipada con un chip AMD. El teclado RGB, por su parte, tiene un recorrido de 1,7 mm y tanto su panel táctil como sus teclas son de un tamaño mayor al de su predecesora.

Con un peso de 1,2 kilogramos y un grosor de 12 mm, esta tableta viene con un sistema de refrigeración ROG INtelligent Cooling, que incorpora una cámara de vapor y distintos ventiladores Arc Flow. En cuanto a su batería, precisa de una potencia de 70Wh y se carga al 50 por ciento en solo 30 minutos.

El dispositivo también viene con soporte para Dolby Vision, cuenta con cuatro altavoces, una cámara delantera de 5 MP, una trasera de 13 MP y varios puertos, como HDMI y USB tipo C y A. Además, es compatible con conectividad WiFi 7 y tiene soporte para controladores 'gaming'.