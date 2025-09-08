Hisense presenta en Europa su televisor de 116 pulgadas con retroiluminación cromática RGB MiniLED

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

Hisense ha presentado en el mercado europeo su televisor de 116 pulgadas con retroiluminación cromática RGB MiniLED y un modelo de 163 pulgadas de la gama MicroLED, que acompaña con el sistema de sonido HT Saturn sintonizado por Devialet.

La empresa tecnológica ha llevado a IFA 2025 de Berlín (Alemania) su propuesta para el entretenimiento en el hogar europeo, compuesta por televisores, proyectores y sistemas de sonido. Las novedades incluyen el televisor 116UX, de 116 pulgadas con retroiluminación cromática RGB MiniLED, una tecnología capaz de controlar de forma independiente cada LED para obtener la conversión de color tradicional.

Con el procesador de imagen dedicado Hi-View AI Engine X, el 116UX ofrece control de color a 108 bits con algoritmos de atenuación local impulsados por inteligencia artificial (IA), logrando un brillo máximo optimizado dinámicamente para cada color. La experiencia cinematográfica se completa con CineStage X 6.2.2, Antirreflejos PRO y Modo Juego Ultra de 165 Hz.

La inteligencia artificial optimiza la imagen en tiempo real mediante escalado 4K, asignación HDR a contenidos SDR, atenuación local más inteligente y suavizado de bandas en contenidos degradados. El sonido acompaña la experiencia visual con Hi-Concerto, AI Clear Voice y altavoces 'back-to-back' de Devialet, como detallan desde HiSense en una nota de prensa.

También ha ampliado su gama MicroLED con el modelo de 163 pulgadas, equipado con un microchip exclusivo ASIC y el motor Hi-View AI Engine X, que permite controlar cada subLED mediante IA. Esto garantiza un brillo máximo de hasta 10.000 nits, atenuación a nivel de píxel, cobertura de color del 90% en BT.2020 y nitidez impresionante en cada escena.

"Con 116UX y MicroLED-163MX estamos llevando el entretenimiento en casa a un nivel completamente nuevo. Nuestra combinación de tecnología RGB MiniLED, IA avanzada y sonido cinematográfico redefine lo que los consumidores pueden esperar de un televisor premium", ha afirmado el responsable de la división de Electrónica de Consumo en Hisense Iberia, Rafael Simal.

La compañía también ha presentado los proyectores láser M2 Pro y L9Q. El primero combina portabilidad con calidad de imagen 4K, Dolby Vision, tecnología TriChroma LPU y Netflix integrado, proyectando de 65 a 150 pulgadas con 1.300 lúmenes ANSI.

Por su parte, el L9Q ofrece proyección ultracorta de hasta 200 pulgadas, con soporte IMAX Enhanced, Dolby Vision y un sistema de sonido 6.2.2 CH Dolby Atmos co-desarrollado con Devialet, transformando cualquier espacio en un cine en casa de primer nivel.

Finalmente, Hisense ha completado la experiencia audiovisual con HT Saturn, un sistema de sonido inalámbrico integral sintonizado por Devialet, que ofrece Dolby Atmos, 'subwoofer' inalámbrico de 6,5 pulgadas y calibración adaptativa a la sala, asegurando un rendimiento cinematográfico en cada rincón del hogar.