La nueva cámara Alpha 7V de Sony incluye el sensor CMOS Exmor RS y procesamiento de imágenes con IA BIONZ XR2

Sony ha presentado la quinta generación de su gama de cámaras sin espejo full-frame, Alpha 7V, que está equipada con el nuevo sensor de imagen CMOS Exmor RS y el nuevo motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR2, con el que incorpora las funciones de procesamiento de inteligencia artificial (IA) de la serie Alpha, para reconocer sujetos en tiempo real y aumentar el rendimiento de alta velocidad en las capturas automáticas.

La nueva integrante de la gama Alpha ha sido diseñada para "redefinir las expectativas sobre lo que una cámara full-frame versátil puede lograr", al mejorar la inteligencia del autoenfoque, el color y la capacidad de respuesta del sistema para seguir el ritmo de creatividad de los usuarios, como ha compartido el director de Marketing de Sony Imaging, Productos y Soluciones de Sony Europa, Yann Salmon-Legagneur.

Para ofrecer estas mejoras, Sony ha subrayado que la nueva Alpha 7V integra la unidad de procesamiento de IA en el motor BIONZ XR2, lo que representa un avance significativo en "la velocidad, la precisión y la fiabilidad del enfoque automático".

Concretamente, este motor ofrece una mejora de hasta un 30 por ciento en el enfoque automático, dado que incluye capacidades de reconocimiento de sujetos en tiempo real al detectar personas u objetos principales y capturarlos con alta precisión.

Para ello, cuenta con 759 puntos de detección de fase y una cobertura de hasta el 94 por ciento del encuadre, como ha especificado Sony, con lo que consigue un seguimiento "preciso" del sujeto en prácticamente toda la zona de imagen.

CAPTURAS "IMPECABLES" GRACIAS A LA VELOCIDAD DE DISPARO

Junto al motor BIONZ XR2, la nueva Alpha 7V también está equipada con el nuevo sensor de imagen CMOS Exmor RS parcialmente apilado, que cuenta con una velocidad de lectura alrededor de 4,5 veces más rápida. Esta combinación se traduce en la posibilidad de capturar imágenes de alta calidad "con una distorsión mínima", según Sony.

La compañía también ha subrayado la capacidad de la cámara para ofrecer capturas "impecables" con el seguimiento de alta precisión, que realiza hasta 60 cálculos de enfoque automático y exposición automática (AF/AE) por segundo, y el disparo continuo sin interrupciones de hasta 30 FPS con seguimiento AF/AE.

Estas tecnologías permiten llevar a cabo fotografías nítidas y con calidad de forma sencilla al permitir seguir sujetos que se mueven rápidamente e, incluso, con "patrones complejos", como puede ser el caso de la fotografía de vida salvaje y deportiva.

Sony ha matizado que, incluso durante el disparo RAW de 14 bits, se consigue un disparo de alta velocidad de hasta 30 fps con seguimiento AF/AE. Asimismo, admite transferir el procesamiento RAW de alta resolución a través de la aplicación Imaging Edge Desktop, lo que facilita la posproducción.

Continuando con la rapidez de disparo para capturar cualquier momento, la nueva cámara también integra una función de Pre-Capture, que permite grabar hasta un segundo antes de pulsar el obturador. Esta opción evita que los usuarios pierdan momentos decisivos, "incluso cuando los movimientos son difíciles de predecir".

FOTOGRAFÍAS CON COLOR Y DETALLES PRECISOS

Para la captura de imágenes fijas, Sony ha subrayado que la Alpha 7V alcanza hasta 16 pasos de rango dinámico, lo que se conlleva a obtener un detalle tonal preciso tanto en imágenes con luz como con entornos más sombríos. De esta manera, incluso en escenas con un contraste elevado, "consiguen gradaciones naturales y suaves desde las zonas oscuras a las claras".

A ello se le suma el nuevo balance de blancos automático (AWB) que, impulsado por IA, realiza un análisis avanzado de las escenas capturadas para obtener una reproducción cromática uniforme. Asimismo, detecta automáticamente la fuente de luz con precisión y ajusta los tonos de color para mejorar la imagen con colores más fieles.

VÍDEO VERSÁTIL

En lo relativo a la captura de vídeo, la Alpha 7V introduce modos de grabación 4K adicionales, estos modos incluyen la grabación 4K 60p con sobremuestreo 7K y la grabación 4K 120p en modo APS-C/Super 35mm, esta última para imágenes detalladas con mayor flexibilidad de edición.

Además, cuenta con estabilización de imagen con modo activo dinámico, que permite una grabación de vídeo fluida y estable en todo momento. También dispone de una función de encuadre automático mediante el reconocimiento de sujetos con IA, para asegurar que se mantiene una composición de escena óptima durante la grabación.

Para el sonido del audio, dispone de un micrófono interno con una nueva función de reducción de ruido integrada en la cámara, que garantizan una grabación de audio de calidad al eliminar los ruidos de fondo constantes y mantener un sonido natural.

DISEÑO, BATERÍA Y CONECTIVIDAD

Para visualizar todas estas capturas, la Alpha 7V dispone de una pantalla multiángulo de cuatro ejes que es inclinable y dispone de un ángulo variable. Esto permite visualizar las imágenes en horizontal y vertical.

El diseño de esta cámara también destaca por un mejor ajuste del dedo en la empuñadura que, según Sony, ofrece una mayor comodidad, estabilidad y control a los usuarios, sobre todo para sesiones prolongadas.

En cuanto a su batería, la compañía ha detallado que la cámara cuenta con un rendimiento de resistencia optimizado, de cara a permitir sesiones de grabación más largas. Además, el modo Monitor Low Bright alarga la duración de la batería. Siguiendo esta línea, dispone de un sistema de gestión térmica que permite la grabación en 4K de forma prolongada.

Sony también ha especificado que, para una experiencia eficiente, la cámara es compatible con conexión WiFi 6E GHz que permite una transmisión de imágenes inalámbrica estable y de alta velocidad. Además, también cuenta con dos puertos USB Type-C.

NUEVO OBJETIVO COMPACTO

Junto a la cámara, la compañía también ha presentado el nuevo objetivo full-frame FE 28-70MM F3.5-5.6 OSS II, que se basa en un objetivo estándar compacto y ligero que, compatible con el formato completo, también admite el disparo continuo de alta velocidad de la Alpha 7V.

Como ha explicado Sony, este objetivo está ideado para "aprovechar al máximo las capacidades de disparo continuo del sensor" dado que ofrece hasta 120 fps de seguimiento AF/AE, además de contar con estabilización de imagen coordinada entre el cuerpo y el objetivo, AF incluso durante el zoom y compensación de respiración integrada.

Con todo ello, la nueva cámara Alpha 7V se pondrá a disposición de los usuarios a finales de diciembre de este año desde 2.999 euros. Igualmente, el objetivo FE 28-70MM F3.5-5.6 OSS II se lanzará en febrero por 479 euros.