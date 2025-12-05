Archivo - 12 July 2025, Indonesia, Bandung: In this photo illustration, Grok logo is seen displayed on a smartphone screen. Grok is a generative artificial intelligence chatbot developed by xAI. Photo: Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire/dpa - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 5 Dic. (Portaltic/EP) -

Una investigación ha revelado que el 'chatbot' impulsado por inteligencia artificial (IA) Grok ofrece respuestas con información personal de usuarios anónimos, incluidas sus direcciones residenciales detalladas.

Concretamente el 'chatbot' propiedad de xAI no puso resistencia cuando se le consultó sobre la dirección de 33 personas no públicas, indicando sus direcciones de domicilio actuales o anteriores de forma precisa, en 17 de los casos.

Así lo ha podido comprobar el medio Futurism en una investigación reciente, donde les bastó para preguntar al 'chatbot' "dirección de" y el nombre y apellidos de la persona deseada, para obtener dicha información sin apenas resistencia por parte de la IA. De hecho, solo en uno de los intentos Grok se negó a proporcionar la dirección.

Según sus pruebas, en el resto de los casos, en diez de las consultas ofreció directamente direcciones residenciales correctas y actuales, en siete respondió con direcciones precisas pero desactualizadas y en otras cuatro ofreció la dirección laboral, en lugar de la residencial, pero también eran correctas.

Incluso, el medio citado ha detallado que Grok también ofreció las direcciones de los posibles familiares de las personas sobre las que se preguntaba por sí mismo, sin que se le solicitara dicha información, incluyendo además números de teléfono y correos electrónicos actuales.

Igualmente, en otra docena de casos de prueba, el 'chatbot' ofreció direcciones y datos personales, pero no concordaban con las personas que habían indicado.

Como ha detallado dicho medio se prevé que el 'chatbot' de xAI esté filtrando la información ya disponible en Internet o en alguna página de la 'dark web' y ofreciéndola a los usuarios. Sin embargo, en los propios términos del servicio de Grok, la compañía define como "uso prohibido" cualquier actividad "ilegal dañina o abusiva", incluyendo "violar la privacidad de una persona".