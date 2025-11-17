La nueva SSD portátil de doble conector de Kingston ofrece velocidades de lectura de hasta 1050MB/s

MADRID, 17 Nov. (Portaltic/EP) -
Kingston ha lanzado su primera unidad de estado sólido (SSD) sin cables de doble conector, que ofrece hasta 2TB de capacidad y velocidades de lectura de hasta 1.050MB/s de lectura.
La nueva solución de almacenamiento cuenta con una carcasa de metal y plástico donde se encuentra este SSD portátil de doble conector, con unas dimensiones de 1,85mm x 21,1mm x 8,6mm y un peso de 13 gramos.
Puede transferir archivos entre dispositivos con USB tipo A y USB-C a velocidades de USB 3.2 Gen 2 de hasta 1.050MB/s de lectura y de 950MB/s de escritura, y es compatible con Windows 11, macOS (v.13.7.6 o superior), Linux (v.4.4x o superior), Chrome OS, Android y iOS/iPadOS (v.13 o superior)
Con el objetivo de mejorar la productividad y mejorar su flujo de trabajo, esta solución de almacenamiento y transferencia todo en uno cuenta con capacidades de 512GB, 1TB y 2TB, para archivos grandes, fotos de alta resolución y vídeos 4K.
La compañía ha destacado "la comodidad" que ofrece el SSD portátil de doble conector, ya que, además de "la facilidad para transferir y compartir archivos importantes, o hacer una copia de seguridad de estos", permite tener el control de los datos, como ha indicado la responsable comercial de la división de SSD y memorias Flash para consumidores profesionales de Kingston EMEA, Liny Cheliya, en una nota de prensa.
La solución de almacenamiento está respaldada por una garantía limitada de cinco años e incluye soporte técnico gratuito y la fiabilidad de Kingston.