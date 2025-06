El nuevo OnePlus Nord 5 equipará Snapdragon 8s Gen 3 y se presentará junto con el modelo Nord CE5 el próximo 8 de julio

MADRID, 16 Jun. (Portaltic/EP) -

OnePlus ha adelantado que sus nuevos 'smartphones' OnePlus Nord CE5 y OnePlus Nord 5, este último con la potencia del Snapdragon 8s Gen 3, así como capacidades de juego avanzadas con hasta 144 fps, serán dos de los nuevos dispositivos que protagonizarán su evento de lanzamiento, previsto para el próximo 8 de julio.

Tras el reciente lanzamiento de su tableta OnePlus 3 y su 'smartphone' OnePlus 13s, la tecnológica china tiene previsto llevar a cabo un nuevo evento de presentación de verano en el que dará a conocer cinco nuevos productos que, además de los nuevos 'smartphones' de gama media, también contará con los auriculares OnePlus Buds 4, la tableta OnePlus Pad Lite y una nueva versión del 'smartwatch' OnePlus Watch 3 de 43mm.

En este marco, OnePlus compartirá todas las características de la nueva incorporación a su familia Nord, con el nuevo OnePlus Nord 5, que estará impulsado por la potencia del procesador de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, lo que se traducirá en un 72,9 por ciento más rendimiento.

Siguiendo esta línea, tal y como ha compartido OnePlus en su web, el dispositivo también contará con un almacenamiento RAM LPDDR5X y un sistema de refrigeración VC mejorado, con hasta 7.300mm cuadrados. Igualmente, también ofrecerá experiencias de juego móvil de calidad, con capacidad para alcanzar experiencias visuales de hasta 144fps.

Mark your calendars, a new chapter in Nord is coming. #OnePlusNord5 #UpYourGame pic.twitter.com/ordomRlduZ

Asimismo, los nuevos Nord 5 cuentan con un diseño renovado en comparación con el modelo anterior, dado que el módulo de cámaras deja de ser horizontal para situar las lentes de forma vertical, siguiendo la estética de otras líneas de sus 'smartphones'. Además, cuenta con un cuerpo liso y también incluirá la tecla programable Tecla+.

Aunque aún no han compartido datos sobre el nuevo modelo Nord CE5, según ha trasladado la directora de marketing de OnePlus en Europa, Celina Shi, en declaraciones a TechRadar, se trata de una serie diseñada para ofrecer equilibrio entre las características que ofrecen los modelos insignia y los dispositivos con precios más asequibles.

Además de todo ello, OnePlus también dará a conocer sus auriculares insignia OnePlus Buds 4 que, tal y como ha mostrado en su web, ofrecerán una calidad de sonido "nivel insignia" con un altavoz Tweeter de 6mm, un Woofer de 11mm y dos convertidores digitales-analógicos, Dual DACs. Estos auriculares también integrarán compatibilidad con HiRes LHDC 5.0 y audio espacial 3D inmersivo, además de lanzarse en los colores negro y verde.

Introducing the all-new #OnePlusBuds4

Tune in to flagship-level audio elevated to set every note free for sensational, lifelike sound experience.https://t.co/wwNfcaHIrH pic.twitter.com/99SQuytZiG