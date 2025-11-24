OpenAI y Jony Ive creen que tendrán listo su dispositivo inteligente en manos de dos años

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -
El dispositivo inteligente en el que están trabajando OpenAI y el antiguo responsable de Diseño en Apple, Jony Ive, llegará en menos de dos años, según las últimas previsiones de compartidas por ambas partes.
io, la empresa cofundada por Ive, pasó a formar parte de OpenAI en mayo, para establecer un equipo dedicado al desarrollo de 'hardware' de inteligencia artificial, que tiene entre sus proyectos unas gafas inteligentes, una grabadora de voz digital y un pin portátil.
Aunque no han anunciado nada de manera concreta, sí han anticipado que están actualmente trabajando en los primeros prototipos de su dispositivo, tras descartar un diseño anterior que no les entusiasmaba, como ha explicado el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en una entrevista con Laurene Powell Jobs en el Demo Day 2025 de Emerson Collective.
Altman ha destacado el dispositivo por su simplicidad, inteligencia y sofisticación, y por lo natural que surge su uso, al tiempo que Ive ha anticipado que podría estar disponible en menos de dos años.
Los rumores sobre este misterioso dispositivo apuntan a un equipo sin pantalla con asistente -previsiblemente el pin portátil- que contará con cámara, micrófono y altavoz para facilitar la comunicación, y con un diseño portátil, para poder usarlo sobre un escritorio o sobre la marcha.