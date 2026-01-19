OPPO lanza el nuevo 'smartphone' OPPO A6 Pro con batería de 6.500 mAh y resistencia militar, junto al OPPO Watch S

Archivo - El nuevo OPPO A6 Pro. - OPPO - Archivo

MADRID, 19 Ene. (Portaltic/EP) -

OPPO ha lanzado su nuevo 'smartphone' OPPO A6 Pro 5G, que llega con una batería de 6.500 mAh, pantalla AMOLED con brillo de hasta 1.400 nits, funciones de inteligencia artificial (IA) y resistencia de grado militar, junto con el lanzamiento del nuevo OPPO Watch S.

La compañía ha puesto a disposición de los usuarios en España su nuevo 'smartphone' y reloj inteligente. En el caso del primero, llevando la serie A a "nuevos límites", desde el diseño y la calidad de pantalla, hasta la cámara, batería y rendimiento general, todo ello manteniendo un precio accesible.

En concreto, el nuevo OPPO A6 Pro se presenta como un 'smartphone' con un diseño delgado y ligero, gracias a su grosor de 8 mm y su peso de 185 gramos. Además, cuenta con un cuerpo unificado que ofrece una textura de acabado metálico y "artesanía meticulosa" en la parte trasera, disponible en los colores plata y azul oscuro.

Su diseño se completa con unos biseles rectos de esquinas redondeadas y una experiencia de pantalla completa, al ofrecer una relación pantalla-cuerpo del 93 por ciento. Asimismo, continuando con la experiencia de visualización, la pantalla se basa en un panel AMOLED de 6,57 pulgadas, que cuenta con una resolución de 1.080 x 2.374 y una tasa de refresco de hasta 120Hz para un rendimiento fluido.

Al disponer de tecnología Ultra Bright, la pantalla es capaz de alcanzar los 1.400 nits de brillo máximo, con lo que la compañía asegura un funcionamiento de calidad bajo luz intensa, mostrando colores "vívidos y realistas".

Para el apartado fotográfico, la cámara está equipada con un sensor principal de 50 MP y una lente Bokeh de 2 MP. Asimismo, la cámara 'selfie' es de 16 MP y, en lo relativo al vídeo, permite la grabación a 1.080P y 30fps.

Además de todo ello, OPPO ha resaltado la batería del nuevo A6 Pro, que cuenta con una capacidad de 6.500 mAh, con lo que es capaz de proporcionar una autonomía de hasta 37.4 horas de llamadas con la pantalla apagada y hasta 42.2 horas de reproducción de música.

Siguiendo esta línea, la alta capacidad de batería se consolida con una carga rápida SUPERVOOC de 80W, que puede cargar el dispositivo al 100 por cien en solo 50 minutos. Igualmente, la batería mantiene su vida útil con una larga duración, ya que conserva más del 80 por ciento de su capacidad original después de 1.830 ciclos de carga.

Por otra parte, con procesador Mediatek Dimensity 6300 y sistema operativo ColorOS 15, OPPO ha señalado que el nuevo A6 Pro ofrece una experiencia de usuario de alto rendimiento a través su motor Trinity Engine, que mejora la fluidez y estabilidad general del sistema. Siguiendo esta línea, el motor Luminous Rendering Engine, permite efectos de animación paralela.

Al hilo de la durabilidad y el rendimiento, el OPPO A6 Pro también destaca por su robustez, al incorporar un marco central de una sola pieza que protege los componentes clave con sellado de espuma y pegamento, como ha explicado la firma.

Además, cuenta con una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP69, al tiempo que cuenta con un vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield en la pantalla, que ofrece protección adicional contra rayones e impactos. En su interior, cuenta con aleación de aluminio de alta resistencia AM04 que, capaz de soportar hasta 1.000 dobleces, protege la placa madre y otros componentes. Todo ello hace que haya sido certificado con resistencia a Golpes de Grado Militar.

Finalmente, a nivel de conectividad, cuenta con funciones como AI LinkBoost 3.0 que, impulsada por IA, mejora la estabilidad de la conexión y el cambio de red. Esta herramienta también detecta y prioriza el tráfico de juegos 'online' para reducir la latencia cuando se conecta a redes débiles o más congestionadas.

Para mejorar aún más la experiencia de juego, el A6 Pro cuenta con una antena exclusiva AI Game Antenna que mejora más la señal al sostener el 'smartphone' horizontalmente.

Con todo ello, el nuevo OPPO A6 Pro está disponible para la compra por parte de los usuarios, con una configuración de 8GB de memoria RAM y 256 GB de Rom por 299 euros.

OPPO WATCH S

Junto a su nuevo 'smartphone', OPPO también ha lanzado su nuevo reloj OPPO Watch S, que cuenta con un diseño ultradelgado de acero inoxidable con el que ofrece tanto comodidad para el uso diario como estilo.

Así, con un cuerpo disponible en los colores en plata y negro, este reloj se basa en una estructura compacta que, con un grosor de 8,9 mm y un peso de 35 gramos, permite su uso para llevar a cabo todo tipo de actividades, desde deporte, a trabajo o descanso nocturno.

Igualmente, se acompaña de dos opciones de correa. Por un lado, para la versión plata, incluye un modelo de nailon trenzado ligera, transpirable y antibacteriana, que mezcla los colores amarillo y verde. Por otro lado, la versión en color negro se acompaña de una correa de fluoroelastómero también en negro, diseñada para adaptarse ergonómicamente a la muñeca.

El diseño se complementa con una amplia variedad de esferas para personalizar su experiencia con el reloj. Concretamente, los usuarios pueden elegir entre más de 350 esferas personalizables, así como una amplia variedad de 'widgets'.

En cuanto a la pantalla, equipa un panel AMOLED ultrabrillante de 1,46 pulgadas, con una alta claridad gracias a su pico máximo de brillo de hasta 3.000 nits y una relación pantalla cuerpo del 75 por ciento.

Para los usuarios deportistas, el OPPO Watch S ofrece compatibilidad con los deportes más populares, ofreciendo datos completos sobre cada actividad física y entrenamiento, ya sea para usuarios que hacen deporte de forma ocasional, como "atletas de competición", según la compañía.

Esto se debe a que cuentan con más de 100 modos de entrenamiento y seguimiento avanzado para 12 deportes, que incluyen correr, bádminton, tenis y natación, entre otros. Además, también está equipado con un GPS de doble banda que, al igual que en los modelos insignia, garantiza una localización precisa.

De la misma forma, ofrece múltiples opciones de monitorización para correr o andar, por ejemplo, con estadísticas como el tiempo total de carrera, frecuencia cardíaca y las calorías quemadas, entre otros datos habituales de seguimiento de deporte.

Todos los datos se sincronizan en tiempo real con dispositivos como cintas de correr y, con la función Heart Rate Broadcast permite consultar la información desde los monitores integrados con lo que se conecte.

Para el apartado de seguimiento de salud el OPPO Watch S cuenta con sensores que ofrecen controles y análisis de salud "líderes". Entre ellos, un sensor de frecuencia cardíaca de 8 canales, un sensor de oxígeno en sangre de 16 canales y un sensor de temperatura en la muñeca.

Asimismo, con el chequeo de salud en 60 segundos, ofrece métricas de la frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, calidad del sueño y nivel de estrés físico y mental, para obtener una visión rápida pero detallada del bienestar físico y mental.

En cuanto a la batería, es de 330 mAh, con lo que ofrece hasta 10 días de duración. También cuenta con carga rápida, que permite un día más de autonomía con 10 minutos de carga. A la hora de conectarlo con un 'smartphone', el nuevo Watch S es compatible tanto con iOS como con Android y puede emparejarse con hasta dos teléfonos al mismo tiempo.

Igualmente, cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y a líquidos, además de una resistencia al agua de 5ATM, con lo que permite registrar entrenamientos de natación u otros deportes acuáticos.

El nuevo OPPO Watch S está disponible para su compra por 229 euros para la versión plata y por 199 euros para la versión en negro. Además, la tecnológica cuenta con una oferta de lanzamiento hasta el 22 de febrero que ofrece 20 euros de descuento, además de escoger entre unos OPPO Enco Buds3 Pro (valorados en 39,90 euros) o unos OPPO Enco Buds3 (valorados en 29,90 euros).