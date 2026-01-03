Probamos la DJI Osmo 360: Una cámara para divertirse creando

Cámara DJI Osmo 360 - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Ene. (EDIZIONES/Portaltic) -

La DJI Osmo 360 es una cámara que está pensada para divertirse creando. No solo por la posibilidad de grabar en 360 grados, sino por cómo invita a experimentar con los encuadres, el movimiento y la edición posterior. Es una cámara que anima a probar cosas nuevas y a jugar con perspectivas imposibles, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel de calidad que la sitúa claramente en la gama alta dentro del mercado de las cámaras de acción.

Uno de sus grandes atractivos es el nuevo sensor HDR cuadrado de 1 pulgada, diseñado específicamente para la captura en 360 grados. Este sensor aprovecha mejor la superficie útil, lo que se traduce en una mejora notable de la calidad de imagen y en una gestión más eficiente de la energía. El resultado son imágenes más limpias, con buen detalle y un rango dinámico amplio, todo ello en un cuerpo sorprendentemente compacto y ligero de solo 183 gramos.

En vídeo, la Osmo 360 brilla especialmente con la grabación nativa en 8K en 360 grados, un terreno donde DJI marca distancias. Los píxeles grandes y los más de 13 pasos de rango dinámico permiten obtener escenas muy ricas, incluso en situaciones complicadas como amaneceres, atardeceres o entornos urbanos nocturnos. Además, las opciones de 4K a 100 fps abren la puerta a cámaras lentas muy fluidas que aportan un extra creativo a cualquier proyecto.

El rendimiento con poca luz es otro de los puntos fuertes. La combinación del sensor de gran tamaño con una apertura f/1.9 se nota claramente cuando cae la noche o cuando nos encontramos en un espacio cerrado con poca luz. El modo 'Supernoche' ayuda a recuperar matices y detalles que en otras cámaras de acción simplemente se perderían.

En lo que respecta a la fotografía, la posibilidad de capturar imágenes de hasta 120 megapíxeles en 360 grados es una auténtica delicia para quienes disfrutan explorando cada rincón de la escena. A esto se suma la grabación en 10 bits y el perfil D-Log M, que ofrece una gran flexibilidad en posproducción y refuerza el carácter creativo del producto. No es un producto pensado para hacer fotos, pero es un 'plus' a tener en consideración.

Más allá de las tomas en 360 grados, que son la seña de identidad de este dispositivo, la Osmo 360 destaca por su versatilidad. Con un solo cambio de modo, se convierte en una cámara de acción de objetivo único capaz de grabar en 5K o incluso en 4K a 120 fps, con ángulos ultra gran angulares. Para 'vlogging' resulta especialmente práctica gracias al cambio fluido entre objetivos y a la posibilidad de usar el palo de selfie invisible, que genera ese efecto de 'cámara flotante' tan llamativo y divertido. Y si ya lo combinamos con los micrófonos de DJI el resultado es de lo más profesional.

Como punto débil, hay que asumir que todo este despliegue técnico implica archivos pesados y una gestión de almacenamiento que exige cierto orden, pese a los 105 GB de memoria interna. Por su parte, el precio, que supera los 400 euros, también puede ser una barrera para algunos usuarios. Aun así, para quienes buscan una cámara diferente, capaz de ofrecer efectos únicos en 360 grados sin renunciar a una gran calidad de imagen, la DJI Osmo 360 es una propuesta muy completa y, sobre todo, tremendamente estimulante de usar.