Qualcomm anuncia Snapdragon 8 Elite Gen 5: Es "un momento decisivo en nuestra evolución hacia la gama premium"

MADRID, 15 Sep. (Portaltic/EP) -

Qualcomm actualizará su línea de procesadores móviles premium con Snapdragon 8 Elite Gen 5, un 'chipset' con el que busca dejar claro que reúne las tecnologías más avanzadas y facilitar a consumidores y fabricantes su reconocimiento.

Con Snapdragon 8 Elite, presentado el año pasado como el sucesor de Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm modificaba conscientemente la nomenclatura de sus procesadores móviles insignia para dejar claro el potencial de este 'chipset', diseñado para impulsar el rendimiento y funciones de IA de la mano de una CPU Oryon personalizada de segunda generación.

Ahora, el fabricante de semiconductores ha reconducido la gama de procesadores premium con el anuncio de Snapdragon 8 Elite Gen 5, con el retoma la numeración y mantiene el nombre de Elite para dar cuenta de que se trata del más avanzado.

Como explica en un comunicado compartido en su blog, Snapdragon 8 Elite Gen 5 es la quinta generación de la serie Snapdragon 8, que se introdujo en 2021 como parte de un renombre que apostaba por un solo dígito se acompañaba una nueva imagen visual.

Mantener el nombre de Elite es una declaración de principios, ya que con este 'chipset', Qualcomm asegura que ofrece "una experiencia de élite" en tanto que se trata de "la cúspide de la familia premium Snapdragon 8".

"El nombre 'Élite' está reservado para nuestros productos más punteros en la industria: aquellos que revolucionan la capacidad, la experiencia y la innovación", afirma la compañía.

A ello se suma la intención de simplificar a los consumidores y fabricantes el reconocimiento de sus 'chipsets', para que puedan "comprender dónde encaja cada producto y cuándo se lanza".

Snapdragon 8 Elite Gen 5, en concreto, se presentará oficialmente en el marco de Snapdragon Summit, que se celebrará en Maui, Hawaii (Estados Unidos) entre los días 23 y 25 de septiembre.