Qualcomm presenta Snapdragon 7s Gen 4: IA en el dispositivo, gaming y audio de alta calidad sin pérdida

MADRID, 20 Ago. (Portaltic/EP) -

Qualcomm ha presentado el chip Snapdragon 7s Gen 4 con el que ofrece a la gama media un impulso para la ejecución de la inteligencia artificial en el dispositivo y para elevar las experiencias audiovisuales con audio de alta calidad sin pérdida.

Snapdragon 7s Gen 4 reúne un conjunto de experiencias Snapdragon seleccionadas, que parten de un rendimiento mejorado respecto de su predecesor, que se traduce en un 7 por ciento más en la CPU Kryo y un 7 por ciento en la GPU Adreno.

Esta mejora ayuda a impulsar la experiencia de los videojuegos y la multitarea, facilitando una ejecución suave y fluida, como subraya la compañía en las especificaciones de este procesador móvil.

El conjunto de funciones Elite Gaming, además de ayudar a gestionar el consumo energético y el sobrecalentamiento, soportan pantallas con una calidad de imagen de WFHD+ a 144Hz y HDR10+. También admite tecnologías de escalado de imagen.

Admite audio de alta calidad sin pérdida y audio espacial con el conjunto de características Snapdragon Sound, y en fotografía, tiene soporte para tres lentes, y con ayuda de la inteligencia artificial, ofrece imágenes de hasta 200MP y vídeos con calidad 4K HDR.

Snapdragon 7s Gen 4 está preparado para ejecutar inteligencia artificial en el propio dispositivo, con soporte para una amplia variedad de modelos de lenguaje, incuidos Llama y Qwen de mil millones de parámetros.

La IA también habilita la traducción y la transcripción en tiempo real entre varios idiomas, y mejora la calidad del sonido con tecnologías como la cancelación de ruido activa y la reducción de ruido de fondo.

Este procesador está diseñado para ofrecer conectividad 5G, WiFi 6E y Bluetooth 5.4.