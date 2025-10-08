realme recupera Juego de Tronos en un 'smartphone' de edición limitada

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

realme ha recuperado la serie Juego de Tronos en un nuevo 'smartphone' personalizado con elementos icónicos de la saga y un diseño inspirado en el renacer de Daenerys Targaryen desde el fuego.

Game of Thrones Limited Edition nace de la colaboración entre realme y Warner Bros. Discovery Global Consumer Products y estrena la tecnología Dragonfire Color-Changing Design, un material termosensible que cambia de negro a rojo con el calor.

La parte trasera presenta un llamativo Epic ID Design en negro y dorado, fabricado en piel negra de alta calidad con grabados inspirados en los escudos de las Grandes Casas, destacando en el centro un Sello de Poder de la Casa Targaryen grabado en 3D.

Su diseño épico, inspirado en el renacer de Daenerys Targaryen desde el fuego, se extiende al módulo de la cámara, que está decorada con adornos medievales y bordeado con garras doradas de dragón en relieve. La interfaz de usuario cuenta con los temas personalizados 'Ice' (Hielo) y 'Fire' (Fuego), que ofrecen efectos visuales cinematográficos.

Este 'smartphone' está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, una batería Titan de 7.000mAh y carga ultrarrápida de 80W. Realme también ha destacado su perfil "ultrafino", de 7,84mm, en una nota de prensa.

La personalización continúa en la caja, cuyo exterior reproduce el Mapa de Poniente y se inspira en el cofre de madera de los huevos de dragón de Daenerys. Dentro incluye un soporte para el teléfono en forma de Trono de Hierro, una carta en pergamino en blanco, el pin de la Mano del Rey, además de accesorios como postales y pegatinas.