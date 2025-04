Soundcore Sleep A20 ayuda a concentrarse y dormir con auriculares inalámbricos de tacto suave y ligeros

MADRID, 5 Abr. (EDIZIONES/Portaltic) -

Anker tiene en su catálogo de accesorios una serie de auriculares inalámbricos diseñados para facilitar la relajación y permitir un descanso reparador a prueba de ronquidos, Soundcore Sleep, con el apoyo de una aplicación móvil que también monitoriza el sueño

El modelo más reciente es Soundcore Sleep A20, que hemos tenido la oportunidad de probar en Portaltic. La experiencia parte con un auricular true wireless con la almohadilla fabricada en un material muy agradable al tacto, el mismo que Anker ha utilizado en el gancho que lo sujeta a la oreja, para mejorar la estabilidad.

Presenta un diseño ergonómico, aunque no difiere mucho del de otros auriculares true wireless del mercado, y ligero, que se ajusta bien (si el tamaño de la almohadilla es el adecuado) y ofrece bloqueo pasivo de ruido, reduciéndolo, aunque sin eliminarlo por completo, ya que este no parece ser su cometido.

Lo acompaña una funda circular, también fabricada en un material que se siente suave al tacto, muy ligera, que apenas ocupa espacio. Con ella, los auriculares ofrecen hasta 80 horas de autonomía, hasta 14 horas de uso con una sola carga, según indica Anker, aunque sin llegar a calcular las horas de uso, es cierto que tiene autonomía más que suficiente para aguantar la noche y parte de la jornada de trabajo antes de necesitar cargarlos de nuevo.

Los auriculares son sencillos de poner. Si no estás acostumbrado a usar este tipo de dispositivo, como es mi caso, porque suelen molestarme, pueden resultar algo incómodos al principio, pero su tamaño, peso y la flexibilidad del material con que están hechas las almohadillas y el gancho hacen que sea fácil acostumbrarse a ellos. Y ya solo ponerlos amortigua de manera notable el ruido ambiente.

Durante la prueba, he usado los auriculares durante el día, principalmente en el trabajo para concentrarme en la redacción de algunas noticias, que requerían mayor atención, y también por la noche, para aprovechar, ante la falta de ronquidos a mi alrededor, si enmascara lo suficiente los ruidos como para que no me despierte hasta que suene el despertador.

PRUEBA DURANTE EL DÍA

Los auriculares funcionan con una aplicación móvil, que es desde la que se gestionan y la que permite seleccionar los distintos sonidos. En ella se encuentran opciones que ayudan a relajarse y a mejorar la concentración, por ejemplo, a través del audio de ondas cerebrales de IA, de los paisajes sonoros y del catálogo de sonidos de ruido blanco.

Este último es una biblioteca de sonidos que ayudan a neutralizar el ruido ambiente, como puede ser el de el ruido de una tormenta, el crepitar del fuego, el viento, el ronroneo de un gato o una lavadora en funcionamiento.

Más llamativos son las otras dos opciones. Los paisajes sonoros buscan que nos relajemos con ruido blanco seleccionado y el audio de ondas cerebrales de IA va más allá y utiliza música terapéutica para conseguir una relajación más profunda. Por su parte, el audio de ondas cerebrales admite audio espacial, y permite añadir varios elementos sonoros para personalizar la experiencia.

En general, y una vez te acostumbras a los sonidos y ruidos, es más fácil concentrarse, porque reduce bastante bien el ruido ambiente de oficina (personas halaando, teléfonos que suenan, la radio, etc.). Y de hecho, resulta bastante agradable trabajar con algunos de los sonidos.

PRUEBA DURANTE LA NOCHE

Esta prueba ha sido algo más difícil, ya que no uso tapones para dormir y en general me suele molestar llevar auriculares de tipo true wireless, y opto por los de diadema o los auriculares con cable, que me parecen más ligeros, según el caso.

El objetivo era descubrir si ruidos como el viento y la lluvia golpeando los cristales de la ventana o de los vecinos de arriba cuando llegan tarde o mueven muebles (eso parecía) a horas intempestivas, se enmascaraban lo suficiente como para ignorarlos por completo y seguir durmiendo plácidamente, sin sobresaltos.

La respuesta en que sí, pero la experiencia, en mi caso y con mis preferencias, tiene matices. Al igual que durante el día, los sonidos y músicas que ofrece la 'app' -también hay un modo de sueño específico, que termina con una alarma- ayudan a relajarse y finalmente a conciliar el sueño.

¿Donde estaba el problema? En que, al igual que cuando alguna vez me he quedado dormida en el sofá escuchando música, no logro desconectar; la música sigue en mi mente, por agradable y apacible que sea, y en ocasiones incluso soy consciente de que se está reproduciendo. Con el ruido blanco, sobre todo con los que eran más sutiles, la experiencia ha ido mejor.

La biblioteca de ruido blanco que ofrece la 'app' tiene una ventaja y es que se pueden combinar hasta tres sonidos para crear el que más nos guste o ayude. Me han venido mejor los que se llaman ruido marrón (frecuencias más graves) y ruido verde (con un patrón constante) que otros como el de la lluvia, un río o los pájaros.

A ello hay que añadirle la sujeción. Creo que no doy muchas vueltas por la noche, principalmente duermo de lado, pero sí se me ha llegado a caer uno de los auriculares, aunque tengo que decir que lo he descubierto ya por la mañana, al despertarme. Pero no sé si me experiencia entra dentro de lo anecdótico.

En conclusión, los auriculares Soundcore Sleep A20 son una buena propuesta para conseguir un estado de relajación tal que nos permita concentrarnos en determinadas tareas o dormir, pero sin pretensiones de bloquear el ruido, sino más bien de amortiguarlo. Su tacto y la duración de la batería son otros puntos favorables a tener en cuenta, al igual que la variedad de sonidos que ofrece.