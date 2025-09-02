Toda la gama de productos de 2025 de realme contará con un mínimo de 1.000 ciclos de carga de batería

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

realme ha anunciado que toda su gama de productos de 2025 contará con un mínimo de mil ciclos de carga de batería, desde el modelo de entrada Note 70T, pasando por la serie de gama media 14 Pro y llegando hasta la serie insignia GT7.

La marca de dispositivos móviles china pretende reforzar su compromiso con la integración de tecnología de baterías y durabilidad centrada en el usuario, con el fin de garantizar un rendimiento sostenido y reducir el impacto medioambiental.

De esta manera, realme ha anunciado que toda la gama de productos que lance este 2025 contará con un mínimo de mil ciclos de carga de batería, superando el estándar de la industria fijado en 800 ciclos, según ha recogido la compañía en una nota de prensa.

En concreto, una certificación de 1.000 ciclos significa que los dispositivos realme mantienen al menos un 80 por ciento de su capacidad original incluso después de mil ciclos completos de carga y descarga, por lo que esto se traduce en casi tres años de carga diaria con una degradación mínima, solventando así problemas comunes como el fallo prematuro de la batería o la necesidad de reemplazos frecuentes.

realme ha garantizado un rendimiento constante de la batería tanto en la compra como tras años de uso, alineándose con los estándares medioambientales de la Unión Europea al reducir los residuos electrónicos y promover un consumo sostenible.

La compañía también ha destacado que "la ansiedad por la batería" no debería condicionar el uso de la tecnología, por lo que al ofrecer mil ciclos de carga en todas las gamas de precios se asegura de que todos los usuarios de realme accedan a un mismo nivel de resistencia.

Esta novedad se incorporará desde el modelo de entrada Note 70T, pasando por la serie de gama media 14 Pro, y alcanzando también la serie insignia GT7.

1.400 CICLOS PARA 2027

Además, realme se ha fijado como meta alcanzar un mínimo de 1.400 ciclos de batería en todos los productos que se lancen en 2027, un objetivo que se apoyará en la inversión continua en materiales de nueva generación y en sistemas de gestión de batería basados en inteligencia artificial.

El fin de estos avances que quiere llevar a cabo realme es hacer accesibles "experiencias premium" a todos los usuarios, tal y como ha señalado la marca.

En este sentido, realme también ha recordado que el año pasado lanzó su carga SuperSonic de 320 W, con la que estableció un récord mundial de velocidad de carga y demostró su capacidad de "superar los límites tecnológicos".

Recientemente, coincidiendo en el séptimo aniversario de la marca, realme presentó un prototipo de batería para 'smartphone' de 15.000 mAh y el sistema de ventilación realme Chill Fan Phone.