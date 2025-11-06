Ya disponible en Europa el nuevo nubia Z80 Ultra de ZTE, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 7.200mAh, desde 649 euros

MADRID, 6 Nov. (Portaltic/EP) -

ZTE ha lanzado oficialmente a nivel global su nuevo 'smartphone' buque insignia nubia Z80 Ultra que, equipado con la potencia del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batería de 7.200 mAh y fotografía móvil de alta calidad, ya se puede reservar en Europa desde 649 euros, aunque se podrá comprar oficialmente a partir del 3 de diciembre.

La tecnológica dio a conocer las novedades del nuevo integrante de su familia de 'smartphones' nubia el pasado 27 de octubre en China, diseñado para "mejorar la experiencia cotidiana" tanto en fotografía como en entretenimiento y rendimiento, al incluir algunas de las especificaciones "más potentes del mercado".

Ahora, ZTE ha anunciado el lanzamiento global del nubia Z80 Ultra, que ya se puede reservar en Europa y cuya venta se abrirá el 3 de diciembre de este año, como ha compartido en un comunicado, donde también ha subrayado las novedades que llegan con el dispositivo.

En concreto, el nubia Z80 cuenta con una pantalla personalizada X10 1.5K ultra nítida que, desarrollada en colaboración con BOE, ofrece un diseño sin ningún tipo de 'notch' con tecnología Under-Display Camera (UDC) de octava generación. Esto hace referencia a la eliminación del hueco de la cámara frontal, al incluirla bajo la pantalla de forma imperceptible, mejorando la calidad visual e impulsando un consumo de contenidos más inmersivo.

Esta pantalla garantiza tiempos de respuesta ultrarrápidos y alcanza un brillo máximo de 2.000 nits, además de disponer del chip táctil Synaptics, que mejora la precisión de navegación e interacción.

Por otra parte, ZTE también ha destacado las capacidades fotográficas integradas en el nubia Z80 Ultra, que incluye un sistema de doble distancia focal con lentes de 35 mm y 18 mm de quinta generación, lo que permite la "fotografía profesional" desde el 'smartphone' para diversos entornos.

En concreto, la compañía ha explicado que el rango de zoom continuo de 18 mm a 85 mmm que ofrece la cámara facilita fotografiar una gran variedad de sujetos. Asimismo, el sensor OmniVision OV50H de 1/1,3 pulgadas, ayuda a la captura precisa de todos los detalles, incluso en condiciones de poca luz. Todo ello está impulsado por nubia AI, que permite personalizar las fotografías sin esfuerzo.

También cuenta con un obturador físico de doble toque, de manera que los usuarios pueden enfocar la imagen antes de "disparar", con un sistema muy similar al de las cámaras analógicas. Esta experiencia se acompaña del nuevo Retro Kit 2.0, un accesorio desarrollado en colaboración con Fotorgear que incluye tiras de control inteligente personalizadas, botones mecánicos y diales programables.

En cuanto a su potencia, está equipado con la nueva plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, con lo que asegura un alto rendimiento a la hora de realizar múltiples tareas, así como para jugar a videojuegos, acompañado de su motor de juegos de desarrollo propio, CUBE.

Este motor de juegos se deriva de la serie REDMAGIC y, además de maximizar la eficiencia energética, ofrece una experiencia de juego de alta velocidad. También permite compatibilidad con las tecnologías Super Resolution y Super Frame Rate, que ofrecen imágenes con una resolución de hasta 2K y una tasa de refresco de 144 Hz.

El nubia Z80 Ultra incorpora igualmente la tecnología AI Super Frame Stabilization, que garantiza gráficos fluidos en cualquier momento. Para soportar todo ello, se acompaña de un avanzado sistema de refrigeración compuesto por metal líquido y 3D Ice Steel VC de gran tamaño. Con ello, el calor se transfiere y se disipa de forma más eficiente en toda la estructura de cámara de vapor 3D.

Por otra parte, la batería del nuvia Z80 Ultra cuenta con una capacidad de 7.200 mAh, que se acompaña de una carga por cable de 80 W y otra inalámbrica también de 80 W, lo que se traduce en autonomía para un día entero de juego, según la firma.

Además de todo ello, se ha de tener en cuenta que su diseño ofrece robustez al estar fabricado con un cuerpo de fibra de cristal, que combina lujo y durabilidad. Igualmente, incluye las certificaciones de resistencia al polvo y al agua IP68 e IP69.

Asimismo, se ha lanzado en los colores negro, blanco y azul 'Starry Night' (versión limitada), lo que se acompaña de un distintivo anillo rojo luminioso rodeando la cámara principal. ZTE también ha detallado que el nuevo nubia Z80 Ultra se podrá obtener a partir del 3 de diciembre en Europa por 649 euros para la versión de 12 + 256 GB.

El precio se amplía a los 799 euros para la versión de 16 + 512 GB y a los 829 euros para la versión 'starry night' con la misma configuración de almacenamiento. Finalmente, la versión de 16 GB + 1 TB estará disponible por 899 euros.