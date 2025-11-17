Amazon renombra el Proyecto Kuiper como Leo para continuar impulsando su red global de Internet satelital

MADRID, 17 Nov. (Portaltic/EP) -

Amazon ha anunciado que Proyecto Kuiper, su iniciativa de diseño de red de comunicaciones satélite, pasará a llamarse oficialmente Leo como marca permanente, un cambio con el que la compañía pretende continuar avanzando en su meta de aumentar su red de satélites en órbita, de cara a añadir más cobertura y capacidad a la red y ofrecer internet rápido y asequible a nivel global.

La tecnológica comenzó su iniciativa espacial en el año 2019, cuando dio a conocer su intención de lanzar 3.236 satélites de órbita terrestre baja con el fin de proporcionar conexión a Internet al 95 por ciento de la población, incluyendo las zonas desatendidas del planeta.

Esta iniciativa se inauguró bajo el nombre en clave 'Proyecto Kuiper', inspirado en el anillo de asteroides del sistema solar exterior, el Cinturón de Kuiper, y se desarrolló con la visión de mejorar la situación de "millones de personas", así como gobiernos y organizaciones, que no disponen de acceso a internet de alta velocidad o que operan en lugares sin conectividad fiable.

Es decir, la idea es ofrecer una constelación de satélites en órbita terrestre baja, para ayudar a cerrar la brecha de conexión y llevar internet "rápido y asequible" a quienes están fuera del alcance de las redes existentes. Desde entonces, la compañía ha llevado a cabo una misión prototipo exitosa y el despliegue de su primer lote completo de satélites de producción durante este año.

Ahora, Amazon ha anunciado que el Proyecto Kuiper pasará a llamarse Leo como su marca oficial de Internet satelital, un nombre que hace referencia a la constelación de satélites en órbita terrestre baja que potencia su red.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado en su web, donde ha detallado que su misión a largo plazo "sigue siendo la misma" que inicialmente, ofrecer conexiones asequibles, fiables y con menor latencia a partir de una red de más de 3.000 satélites en órbita baja terrestre.

Siguiendo esta línea, ha detallado que continúan avanzando "satisfactoriamente" hacia dicha misión, al tiempo que ha recordado que, actualmente, operan "una de las mayores líneas de satélites del mundo" y que han desarrollado equipos avanzados para esta tecnología, incluida la primera antena comercial capaz de soportar velocidades de gigabit.

Concretamente, Amazon ya dispone de más de 150 satélites en órbita, y presta servicio a diversos clientes, entre ellos, JetBlue, Sky Brasil, NBN Co. o el operador de la Red Nacional de Banda Ancha de Australia.

Con todo, bajo la marca oficial Leo, la compañía continuará ampliando su constelación de satélites y, próximamente, comenzará a ofrecer el servicio de Internet satelital más ampliamente, una vez hayan "añadido más cobertura y capacidad a la red", como ha explicado.