El audio sin pérdida llega a Spotify Premium

Spotify ha anunciado que el audio sin pérdida ya está disponible en la suscripción Premium, un nuevo nivel de calidad que permite escuchar cada detalle de la música.

El audio sin pérdida es una de las funciones más esperadas por los usuarios de Spotify, como la propia compañía reconoce en una nota de prensa. Este miércoles ha iniciado su despliegue en países como Australia, Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

La compañía espera que el audio sin perdida esté disponible de manera progresiva para los usuarios de Spotify Premium en más de 50 países hasta octubre.

Con esta novedad, las canciones se podrán reproducir en calidad FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz, lo que permite escuchar cada detalle de la música. Según Spotify, los archivos de audio pueden ser más grandes y la pista puede tardar un poco en reproducirse.

Audio sin pérdidas puede usarse en móviles, ordenadores y tabletas, así como en dispositivos compatibles a través de Spotify Connect, que incluyen marcas como Sony, Bose, Samsung y Sennheiser. En octubre también tendrán soporte los equipos de Sonos y Amazon.

Los usuarios de Premium recibirán una notificación cuando ya tengan disponible el audio sin pérdida, y podrán seleccionarlo manualmente -y en cada dispositivo- para Wifi, datos móviles y descargas en la 'Configuración y privacidad', en 'Calidad de medios'.

Spotify anunció por primera vez el audio sin pérdidas en 2021. "Nos hemos tomado el tiempo de desarrollar esta función priorizando la calidad, la facilidad de uso y la claridad en cada paso, para que siempre sepas qué está pasando", ha explicado el vicepresidente de Suscripciones de Spotify, Gustav Gyllenhammar.