Chrome para Android reduce a la mitad los desplazamientos bruscos de la pantalla en tres años

Interfaz de Chrome para Android - GOOGLE

MADRID, 24 Jul. (Portaltic/EP) -

Google ha destacado el papel de la consistencia de los fotogramas, por encima de la velocidad, para reducir a la mitad los desplazamientos bruscos ('janky scrolls') en Chrome para Android en tres años.

La compañía tecnológica inició hace tres años los trabajos para mejorar la experiencia de los usuarios en Chrome para Android con el objetivo de que los desplazamientos ('scroll') por la pantalla fueran fluidos.

El objetivo era reducir la frecuencia de los desplazamientos bruscos, es decir, esos saltos en la pantalla que hacen que la navegación por una página web se haga casi a trompicones, y que sucede porque el 'smartphone' no presenta a tiempo un fotograma.

Según la compañía, si el procesamiento de un fotograma no lo entrega a tiempo antes de que la pantalla se actualice, esta "se ve obligada a mostrar un desplazamiento obsoleto durante todo un ciclo de actualización, aproximadamente 16,7 milisegundos en una pantalla de 60Hz", como explica en un comunicado.

Para evitar el problema, "cada actualización de desplazamiento debe tardar el mismo tiempo en mostrarse en pantalla", lo que se consigue con una entrega de fotogramas consistente.

Sin embargo, la dificultad para lograr esto en Chrome radica en que "tiene procesos separados para el navegador, el renderizador y la GPU" y cada vez que el usuario toca la pantalla se inicia "una compleja cadena de procesamiento multiproceso" en la que "incluso el más mínimo retraso puede tener un efecto dominó en otras etapas del procesamiento, perjudicando la fluidez visual".

Google apunta que en esta circunstancia, la "velocidad bruta" no es suficiente, sino que se vuelve "clave" la consistencia. Al respecto, los trabajos que han hecho estos tres años, aunque dirigidos a reducir los fotogramas defectuosos, se centraron en optimizar la entrada del proceso mediante una instrumentación exhaustiva de la canalización y optimizaciones arquitectónicas específicas.

El resultado es una reducción del 48 por ciento la frecuencia de desplazamientos bruscos en Chrome para Android, lo que devuelve una experiencia mucho más fluida, sin saltos.