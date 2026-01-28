Google actualiza AI Overviews con la integración de Gemini 3 y preguntas de seguimiento

Búsqueda de Google con Gemini 3. - GOOGLE.

MADRID, 28 Ene. (Portaltic/EP) -

Google ha integrado Gemini 3 como el nuevo modelo predeterminado para los resultados de AI Overviews en la experiencia de búsqueda, además de permitir preguntas de seguimiento para una transición a una conversación "más fluida".

La compañía sigue extendiendo Gemini 3, su modelo más avanzado de IA, que fue presentado el pasado mes de noviembre. Este modelo ofrece razonamiento avanzado y capacidad para descubrir el contexto y la intención de una petición.

Así, ha anunciado varias actualizaciones en su experiencia búsqueda para que los usuarios puedan pasar de AI Overviews (la vista previa con resultados generada por inteligencia artificial) al chat con Gemini 3 de manera "más fluida".

El vicepresidente de Producto de Búsqueda de Google, Robby Stein, ha anunciado en un comunicado en el blog de la compañía dos actualizaciones concretamente. En primer lugar, Gemini 3 pasará a ser el modelo predeterminado para las vistas previas "a nivel mundial".

En línea con esta actualización, Google trata de hacer "más fluida" la transición de la vista previa al chat con Gemini 3. Para ello, ha anunciado que los usuarios podrán hacer preguntas de seguimiento directamente desde la experiencia de AI Overviews y "saltar a una conversación" con el Modo IA.

Stein ha explicado que las actualizaciones han llegado tras una serie de pruebas, ya anunciadas en diciembre, con las que descubrieron que los usuarios preferían una experiencia de búsqueda que pueda continuarse con una conversación con un chat.

De esta forma, seguido de la vista previa de AI Overviews aparece un botón de "mostrar más", con el que se abrirá la interfaz de chat con Gemini 3, donde se mostrarán enlaces destacados para seguir explorando. Además, los usuarios podrán preguntar directamente al 'chatbot' para profundizar en su búsqueda.

Estas actualizaciones ya se encuentran disponibles en todo el mundo.