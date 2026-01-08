MediaTek presenta la familia Filogic 8000 para impulsar el futuro ecosistema de conectividad WiFi 8

MediaTek Filogic. - MEDIATEK

MADRID, 8 Ene. (Portaltic/EP) -

MediaTek ha presentado su nueva familia Filogic 8000, un conjunto de productos de conectividad diseñados para impulsar el futuro ecosistema WiFi 8 en una amplia gama de dispositivos, desde puertas de enlace y puntos de acceso empresarial a soluciones para clientes como 'smartphones', portátiles, televisores y dispositivos de 'streaming', optimizando aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA).

La compañía ha dado a conocer sus nuevas soluciones de conectividad para el próximo estándar WiFi en el marco de la feria tecnológica CES 2026, donde ha subrayado cómo, a medida que se introducen más dispositivos conectados en el entorno inalámbrico, éste se vuelve más saturado y propenso a inferencias, algo que pretende evitar la conectividad WiFi 8 y que mejorará con sus nuevas soluciones.

Concretamente, el futuro estándar IEEE 802.11bn UHR, que se conocerá comúnmente como WiFi 8 y que se está desarrollando por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), busca priorizar la fiabilidad de la conexión y mejorar la cobertura, en lugar de alcanzar una mayor velocidad de conexión.

Esto se debe a que, actualmente, las aplicaciones emergentes con IA o acciones en tiempo real como los juegos en la nube requieren una alta conectividad, por lo que se debe mejorar la coordinación de los puntos de acceso (AP) para evitar interferencias y asegurar un buen rendimiento, como ya explicó el IEEE en agosto del pasado año. Igualmente, este estándar también permitirá alcanzar un mayor ancho de banda, eficiencia energética optimizada y una conectividad superior.

En este marco, MediaTek ha presentado sus primeras soluciones para impulsar la conexión WiFi 8 bajo la familia Filogic 8000, que han sido ideadas teniendo en cuenta el continuo auge de las aplicaciones basadas en IA y su "latencia crítica", por lo que impulsarán facilitar una conectividad "ultrafiable".

Como ha detallado en un comunicado, la familia MediaTek Filogic 8000 incluye soluciones para impulsar puertas de enlace de banda ancha y puntos de acceso empresariales, así como dispositivos clientes, en los que se engloban los 'smartphones', los ordenadores portátiles, televisiones inteligentes, dispositivos de 'streaming', tabletas y dispositivos del Internet de las Cosas (IoT).

Así, ha especificado que tiene previsto lanzar el primer 'chipset' dedicado a los clientes "a finales de este año", al tiempo que ha matizado que estas soluciones estarán enfocadas en satisfacer las demandas de los entornos modernos y basados en IA, pensadas específicamente para dispositivos premium que aprovechen la tecnología WiFi 8.

Con estas soluciones, la tecnológica ha asegurado que pretende mantener "el mismo ritmo líder en la industria que durante la era WiFi 7", de la mano de sus colaboraciones con compañías socias como Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome y Zyxel, entre otros.

"MediaTek ejemplifica el impulso imparable de nuestro sector al ser una de las primeras empresas en probar soluciones WiFi 8", ha manifestado al respecto el presidente de WiFi Alliance, Kevin Robinson, al tiempo que ha subrayado que las contribuciones de la tecnológica con Filogic 8000 garantizarán que el próximo estándar WiFi "esté preparado para satisfacer las necesidades del ecosistema global".