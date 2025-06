The Browser Company lanza la versión beta de Dia, su nuevo navegador basado en IA

MADRID, 12 Jun. (Portaltic/EP) -

The Browser Company ha lanzado en versión beta su nuevo navegador basado en inteligencia artificial (IA), Dia, que ya está disponible para los usuarios que dispongan de una cuenta en el navegador Arc, quienes podrán probar sus capacidades de búsqueda, redacción de texto y ejecución de tareas complejas de forma autónoma, todo ello integrado en la experiencia de navegación.

Conocida por su navegador web Arc, la compañía presentó en diciembre del pasado año su nuevo navegador Dia, ideado para ofrecer un entorno basado en inteligencia artificial con capacidad para comprender todos los elementos de la ventan del navegador e interaccionar con ellos.

En ese momento, la tecnológica detalló que su nuevo navegador incluiría diversas funciones pensadas para ayudar a los usuarios a la hora de llevar a cabo sus tareas del día a día, con opciones para redactar texto, así como dar ideas, resumir pestañas y llevar a cabo acciones complejas de forma independiente.

Ahora, The Browser Company ha lanzado su nuevo navegador Dia en versión beta, de manera que los usuarios interesados en probarlo, y que dispongan de una cuenta en Arc, ya pueden acceder a su experiencia basada en un entorno de IA.

