YouTube añade emoticonos personalizados para comentar durante las retransmisiones en directo

MADRID, 6 Dic. (Portaltic/EP) -

YouTube ha anunciado la implementación de YouTube Emotes, un nuevo formato que permite a los usuarios de la plataforma comentar durante las retransmisiones en directo con emoticonos personalizados, más allá de los habituales.

Este servicio de Google ha anunciado que YouTube Emotes ayudan a "crear un sentido de comunidad" y que, inicialmente, introducirá emoticonos creados para juegos, aunque está desarrollando más variedades.

Actualmente YouTube permite comentar tanto con texto como con emoticonos, con la particularidad de que estos son los modelos habituales de cualquier otra plataforma. Entre ellos, la cara que llora de risa, la cara enfadada o la cara con gafas de sol.

for the times where words just aren’t enough… introducing YouTube Emotes! 🥳



now everyone can join in & react to all the biggest Ws across streams w/ new emotes.



we’re starting with emotes for Gaming but more types of emotes to come, stay tuned👀



